https://tr.sputniknews.com/20220815/ozdag-cumhurbaskani-adayimiz-hala-mansur-yavas-1059963748.html

Özdağ: Cumhurbaşkanı adayımız hala Mansur Yavaş

Özdağ: Cumhurbaşkanı adayımız hala Mansur Yavaş

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Benim adaylığım herhangi birisinin adaylığına bağlı değil" diyerek, cumhurbaşkanı adaylarının hala Ankara Büyükşehir Belediye... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T22:48+0300

2022-08-15T22:48+0300

2022-08-15T22:56+0300

türkiye

ümit özdağ

zafer partisi

cumhurbaşkanlığı

aday

sığınmacı

vatandaşlık

kemal kılıçdaroğlu

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Zafer Partisinin kuruluşunun üzerinden bir yıl geçtiğini söyledi.Parti olarak nisan ayından itibaren Türkiye'nin gündemini belirlediklerini belirten Özdağ, halkın gerçek gündemini anlayıp, siyasete taşıdıklarını aktardı.'299 bin önemsiz mi?'Bir gazetecinin "sığınmacılara vatandaşlık verilmesiyle" ilgili düşüncelerini sorması üzerine Özdağ, şöyle konuştu:'Kılıçdaroğlu şike adaydır, Erdoğan'ı seçtirmek için aday oluyor'"Kemal Kılıçdaroğlu şike adaydır. Erdoğan'ı seçtirmek için aday oluyor" diyen Özdağ, "Elinizde seçimi birinci turda kazanacak bir aday varken, 2011'den bu yana girdiği her seçimi kaybetmiş bir genel başkanın siyasi kariyerini şimdi bir de cumhurbaşkanlığı seçimi kaybederek bitirmek istemesi, onun bireysel tercihidir. Ancak biz Zafer Partisi olarak Türk milletinin yine bir şike seçim kaybetmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.'Benim adaylığım herhangi birisinin adaylığına bağlı değil'Bir partilinin "Cumhurbaşkanı adayınız halâ Mansur Yavaş mı?" sorusuna "Halâ Mansur Yavaş" yanıtını veren Özdağ, başka bir partilinin "Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa siz de aday olur musunuz?" sorusunu ise "Sen gazeteci misin, sağ ol teşekkür ediyorum. Benim adaylığım herhangi birisinin adaylığına bağlı değil" şeklinde yanıtladı.Özdağ, basın toplantısının ardından esnaf ziyaretleri düzenledi.

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ümit özdağ, zafer partisi, cumhurbaşkanlığı, aday, sığınmacı, vatandaşlık, kemal kılıçdaroğlu