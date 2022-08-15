https://tr.sputniknews.com/20220815/ozdag-cumhurbaskani-adayimiz-hala-mansur-yavas-1059963748.html
Özdağ: Cumhurbaşkanı adayımız hala Mansur Yavaş
Özdağ: Cumhurbaşkanı adayımız hala Mansur Yavaş
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Benim adaylığım herhangi birisinin adaylığına bağlı değil" diyerek, cumhurbaşkanı adaylarının hala Ankara Büyükşehir Belediye... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T22:48+0300
2022-08-15T22:48+0300
2022-08-15T22:56+0300
türkiye
ümit özdağ
zafer partisi
cumhurbaşkanlığı
aday
sığınmacı
vatandaşlık
kemal kılıçdaroğlu
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Zafer Partisinin kuruluşunun üzerinden bir yıl geçtiğini söyledi.Parti olarak nisan ayından itibaren Türkiye'nin gündemini belirlediklerini belirten Özdağ, halkın gerçek gündemini anlayıp, siyasete taşıdıklarını aktardı.'299 bin önemsiz mi?'Bir gazetecinin "sığınmacılara vatandaşlık verilmesiyle" ilgili düşüncelerini sorması üzerine Özdağ, şöyle konuştu:'Kılıçdaroğlu şike adaydır, Erdoğan'ı seçtirmek için aday oluyor'"Kemal Kılıçdaroğlu şike adaydır. Erdoğan'ı seçtirmek için aday oluyor" diyen Özdağ, "Elinizde seçimi birinci turda kazanacak bir aday varken, 2011'den bu yana girdiği her seçimi kaybetmiş bir genel başkanın siyasi kariyerini şimdi bir de cumhurbaşkanlığı seçimi kaybederek bitirmek istemesi, onun bireysel tercihidir. Ancak biz Zafer Partisi olarak Türk milletinin yine bir şike seçim kaybetmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.'Benim adaylığım herhangi birisinin adaylığına bağlı değil'Bir partilinin "Cumhurbaşkanı adayınız halâ Mansur Yavaş mı?" sorusuna "Halâ Mansur Yavaş" yanıtını veren Özdağ, başka bir partilinin "Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa siz de aday olur musunuz?" sorusunu ise "Sen gazeteci misin, sağ ol teşekkür ediyorum. Benim adaylığım herhangi birisinin adaylığına bağlı değil" şeklinde yanıtladı.Özdağ, basın toplantısının ardından esnaf ziyaretleri düzenledi.
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ümit özdağ, zafer partisi, cumhurbaşkanlığı, aday, sığınmacı, vatandaşlık, kemal kılıçdaroğlu
Özdağ: Cumhurbaşkanı adayımız hala Mansur Yavaş
22:48 15.08.2022 (güncellendi: 22:56 15.08.2022) Abone ol
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Benim adaylığım herhangi birisinin adaylığına bağlı değil" diyerek, cumhurbaşkanı adaylarının hala Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olduğunu söyledi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Zafer Partisinin kuruluşunun üzerinden bir yıl geçtiğini söyledi.
Parti olarak nisan ayından itibaren Türkiye'nin gündemini belirlediklerini belirten Özdağ, halkın gerçek gündemini anlayıp, siyasete taşıdıklarını aktardı.
'299 bin önemsiz mi?'
Bir gazetecinin "sığınmacılara vatandaşlık verilmesiyle" ilgili düşüncelerini sorması üzerine Özdağ, şöyle konuştu:
"Kemal Kılıçdaroğlu hesap uzmanı olmasına ve aday olmasına rağmen 'önemli değil, aslında 500 bin, 300 bin gibi rakamlar yok" dedi. Nereden bildiğini merak ediyorum, belki Süleyman Soylu kardeşi söylemiştir. 'YSK'nın elindekinden daha iyi rakamlar var bizde' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu yalan söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu 'Ümit Özdağ yalan söylüyor' derse, ben ona 'hodri meydan' derim. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu yalan söylediğini bildiği için bana 'hodri meydan' diyemiyor. Bir oy önemlidir. CHP İstanbul'u 13 bin oyla aldı. 10 milyon seçmen var. Şimdi Türkiye'de bir seçim var, Kılıçdaroğlu 'Ben adayım' diyor ve "Efendim, 300-500 bin yok, daha az" diyor. 299 bin önemsiz mi?"
'Kılıçdaroğlu şike adaydır, Erdoğan'ı seçtirmek için aday oluyor'
"Kemal Kılıçdaroğlu şike adaydır. Erdoğan'ı seçtirmek için aday oluyor" diyen Özdağ, "Elinizde seçimi birinci turda kazanacak bir aday varken, 2011'den bu yana girdiği her seçimi kaybetmiş bir genel başkanın siyasi kariyerini şimdi bir de cumhurbaşkanlığı seçimi kaybederek bitirmek istemesi, onun bireysel tercihidir. Ancak biz Zafer Partisi olarak Türk milletinin yine bir şike seçim kaybetmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
'Benim adaylığım herhangi birisinin adaylığına bağlı değil'
Bir partilinin "Cumhurbaşkanı adayınız halâ Mansur Yavaş mı?" sorusuna "Halâ Mansur Yavaş" yanıtını veren Özdağ, başka bir partilinin "Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa siz de aday olur musunuz?" sorusunu ise "Sen gazeteci misin, sağ ol teşekkür ediyorum. Benim adaylığım herhangi birisinin adaylığına bağlı değil" şeklinde yanıtladı.
Özdağ, basın toplantısının ardından esnaf ziyaretleri düzenledi.