https://tr.sputniknews.com/20220815/pasabahceyi-kurtaran-gazeteci-adil-bali-efsane-vapurun-hikayesini-anlatti-1059985662.html
Paşabahçe'yi kurtaran gazeteci Adil Bali efsane vapurun hikayesini anlattı
Paşabahçe'yi kurtaran gazeteci Adil Bali efsane vapurun hikayesini anlattı
Paşabahçe Vapuru'nun kurtuluş hikayesini paylaşan Adil Bali, “Vapurlarıyla İstanbul adlı bir kitap yazmıştım ve buranın da hikayesi kitap da mevcut. Vapur... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T23:54+0300
2022-08-15T23:54+0300
2022-08-16T11:55+0300
akşam postasi
paşabahçe vapuru
restorasyon
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Paşabahçe’yi kurtaran gazeteci Adil Bali efsane vapurun hikayesini anlattı
Paşabahçe’yi kurtaran gazeteci Adil Bali efsane vapurun hikayesini anlattı
Paşabahçe Vapuru'nun yenilenmesi için 5 yıldır mücadele veren Adil Bali, geminin restore edilip yeniden denizlere dönmesinin hikayesini Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı:“Arkadaşım Veysel ile birlikte bir gün fotoğraflarını çekip yazı yazdık. Veysel acaba bu hale geleceğini düşünmüş müydü o zaman yoksa boşuna vakit geçiriyoruz gibi mi düşündü acaba bilemiyorum. 5 yıl geçti bir cumartesi günü vapur şehirde bir tur arttı, tören yapıldı ve bayram havası oldu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İBB başkanı İmamoğlu da katıldı. Gemiyi dolaşma fırsatım oldu. Paşabahçe gemisi 70 senelik bir gemi ve çok çürümüştü. Birçok kişi uygun restore edilmedi diyor ama uygun malzemeleri bulmak kolay değil. Paşabahçenin o güzel ve görkemli hali duruyor sadece motoru değişti.Rotası yine adalar olacakVapurun rotası adalar olacak. Büyükada ve Heybeliada’ya sabah ve akşam saatlerinde express sefer koymak istiyorlar. Öğlen vakitlerinde de boğaz hatta ya da Kadıköy – Karaköy hattında görev yapacak. Hem Şehir Hatları genel müdürü hem de İBB başkanı vapurun adanın olduğunu söylüyor. Şehir hatlarının en güçlü vapuru Paşabahçe vapuru olacak. Ben daha vapuru gördüğüm an çok heyecanlandım. Sosyal medyada vapura çok büyük ilgi var. Vapur için, ‘Son zamanlarda aldığımız en güzel haber’ diyen vatandaşlar var. Vapurlarıyla İstanbul adlı bir kitap yazmıştım ve buranın da hikayesi kitap da mevcut. Vapur üretilmiyor en azından bu vapur tekrar üretildi ve müzede de değil halkın hizmetine sunulmuş oluyor.”
https://tr.sputniknews.com/20220814/ibb-tarihi-pasabahce-vapurunu-ait-oldugu-mavi-sulara-yeniden-kazandirdi-1059897274.html
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Atilla Güner
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MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
paşabahçe vapuru, restorasyon
paşabahçe vapuru, restorasyon
Paşabahçe'yi kurtaran gazeteci Adil Bali efsane vapurun hikayesini anlattı
23:54 15.08.2022 (güncellendi: 11:55 16.08.2022) Abone ol
Paşabahçe Vapuru'nun kurtuluş hikayesini paylaşan Adil Bali, “Vapurlarıyla İstanbul adlı bir kitap yazmıştım ve buranın da hikayesi kitap da mevcut. Vapur üretilmiyor en azından bu vapur tekrar üretildi ve müzede de değil halkın hizmetine sunulmuş oluyor” dedi.
Paşabahçe Vapuru'nun yenilenmesi için 5 yıldır mücadele veren Adil Bali, geminin restore edilip yeniden denizlere dönmesinin hikayesini Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı:
“Arkadaşım Veysel ile birlikte bir gün fotoğraflarını çekip yazı yazdık. Veysel acaba bu hale geleceğini düşünmüş müydü o zaman yoksa boşuna vakit geçiriyoruz gibi mi düşündü acaba bilemiyorum. 5 yıl geçti bir cumartesi günü vapur şehirde bir tur arttı, tören yapıldı ve bayram havası oldu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İBB başkanı İmamoğlu da katıldı. Gemiyi dolaşma fırsatım oldu. Paşabahçe gemisi 70 senelik bir gemi ve çok çürümüştü. Birçok kişi uygun restore edilmedi diyor ama uygun malzemeleri bulmak kolay değil. Paşabahçenin o güzel ve görkemli hali duruyor sadece motoru değişti.
Rotası yine adalar olacak
Vapurun rotası adalar olacak. Büyükada ve Heybeliada’ya sabah ve akşam saatlerinde express sefer koymak istiyorlar. Öğlen vakitlerinde de boğaz hatta ya da Kadıköy – Karaköy hattında görev yapacak. Hem Şehir Hatları genel müdürü hem de İBB başkanı vapurun adanın olduğunu söylüyor. Şehir hatlarının en güçlü vapuru Paşabahçe vapuru olacak. Ben daha vapuru gördüğüm an çok heyecanlandım. Sosyal medyada vapura çok büyük ilgi var. Vapur için, ‘Son zamanlarda aldığımız en güzel haber’ diyen vatandaşlar var. Vapurlarıyla İstanbul adlı bir kitap yazmıştım ve buranın da hikayesi kitap da mevcut. Vapur üretilmiyor en azından bu vapur tekrar üretildi ve müzede de değil halkın hizmetine sunulmuş oluyor.”