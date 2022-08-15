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https://tr.sputniknews.com/20220815/putin-rus-kulturunu-ve-rusyayi-iptal-etme-girisimleri-beyhude-1059961990.html
Putin: Rusya'yı ve Rus kültürünü iptal etme girişimleri beyhude
Putin: Rusya'yı ve Rus kültürünü iptal etme girişimleri beyhude
Rus kültürünü ve Rusya’yı iptal etme girişimlerinin boşuna olduğunu kaydeden Rus lider Vladimir Putin, farklı düşünenlerin tarihten ders çıkarmadığını... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T22:22+0300
2022-08-15T22:23+0300
dünya
vladimir putin
rusya
kültür
kırım
festival
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kırım’da düzenlenen Tavrida.ART festivalinin katılımcı ve konuklarına yazdığı mektupta, “Kültürümüzü, Rusya'yı iptal etmeye yönelik tüm girişimler beyhude. Bu bir saçmalık. Ne yazık ki, farklı düşünenler tarihten ders çıkarmamışlar. Ama tarihi insanlar yazar” ifadesine yer verildi.Putin, adalete ve vatan sevgisine olan inancın, gelişme isteğinin ve insanlara yardım etme arzusundaki samimiyetin Rusya halkını yenilmez, bin yıllık Rus kültürünü de büyük yapan özellikler olduğunu kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220815/putin-army-forumunda-rus-ordusu-adim-adim-donbass-topraklarini-kurtariyor-1059947119.html
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vladimir putin, rusya, kültür, kırım, festival

Putin: Rusya'yı ve Rus kültürünü iptal etme girişimleri beyhude

22:22 15.08.2022 (güncellendi: 22:23 15.08.2022)
© Sputnik / Павел Быркин / Fotoğraf bankasına girВидеообращение президента РФ В. Путина к участникам фестиваля "Таврида.Арт"
Видеообращение президента РФ В. Путина к участникам фестиваля Таврида.Арт - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© Sputnik / Павел Быркин
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Rus kültürünü ve Rusya’yı iptal etme girişimlerinin boşuna olduğunu kaydeden Rus lider Vladimir Putin, farklı düşünenlerin tarihten ders çıkarmadığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kırım’da düzenlenen Tavrida.ART festivalinin katılımcı ve konuklarına yazdığı mektupta, “Kültürümüzü, Rusya'yı iptal etmeye yönelik tüm girişimler beyhude. Bu bir saçmalık. Ne yazık ki, farklı düşünenler tarihten ders çıkarmamışlar. Ama tarihi insanlar yazar” ifadesine yer verildi.
Putin, adalete ve vatan sevgisine olan inancın, gelişme isteğinin ve insanlara yardım etme arzusundaki samimiyetin Rusya halkını yenilmez, bin yıllık Rus kültürünü de büyük yapan özellikler olduğunu kaydetti.
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