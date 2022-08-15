https://tr.sputniknews.com/20220815/putin-rus-kulturunu-ve-rusyayi-iptal-etme-girisimleri-beyhude-1059961990.html

Putin: Rusya'yı ve Rus kültürünü iptal etme girişimleri beyhude

Putin: Rusya'yı ve Rus kültürünü iptal etme girişimleri beyhude

Rus kültürünü ve Rusya’yı iptal etme girişimlerinin boşuna olduğunu kaydeden Rus lider Vladimir Putin, farklı düşünenlerin tarihten ders çıkarmadığını... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T22:22+0300

2022-08-15T22:22+0300

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dünya

vladimir putin

rusya

kültür

kırım

festival

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kırım’da düzenlenen Tavrida.ART festivalinin katılımcı ve konuklarına yazdığı mektupta, “Kültürümüzü, Rusya'yı iptal etmeye yönelik tüm girişimler beyhude. Bu bir saçmalık. Ne yazık ki, farklı düşünenler tarihten ders çıkarmamışlar. Ama tarihi insanlar yazar” ifadesine yer verildi.Putin, adalete ve vatan sevgisine olan inancın, gelişme isteğinin ve insanlara yardım etme arzusundaki samimiyetin Rusya halkını yenilmez, bin yıllık Rus kültürünü de büyük yapan özellikler olduğunu kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220815/putin-army-forumunda-rus-ordusu-adim-adim-donbass-topraklarini-kurtariyor-1059947119.html

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vladimir putin, rusya, kültür, kırım, festival