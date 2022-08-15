https://tr.sputniknews.com/20220815/putin-rus-kulturunu-ve-rusyayi-iptal-etme-girisimleri-beyhude-1059961990.html
Putin: Rusya'yı ve Rus kültürünü iptal etme girişimleri beyhude
Putin: Rusya'yı ve Rus kültürünü iptal etme girişimleri beyhude
Rus kültürünü ve Rusya’yı iptal etme girişimlerinin boşuna olduğunu kaydeden Rus lider Vladimir Putin, farklı düşünenlerin tarihten ders çıkarmadığını... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T22:22+0300
2022-08-15T22:22+0300
2022-08-15T22:23+0300
dünya
vladimir putin
rusya
kültür
kırım
festival
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kırım’da düzenlenen Tavrida.ART festivalinin katılımcı ve konuklarına yazdığı mektupta, “Kültürümüzü, Rusya'yı iptal etmeye yönelik tüm girişimler beyhude. Bu bir saçmalık. Ne yazık ki, farklı düşünenler tarihten ders çıkarmamışlar. Ama tarihi insanlar yazar” ifadesine yer verildi.Putin, adalete ve vatan sevgisine olan inancın, gelişme isteğinin ve insanlara yardım etme arzusundaki samimiyetin Rusya halkını yenilmez, bin yıllık Rus kültürünü de büyük yapan özellikler olduğunu kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220815/putin-army-forumunda-rus-ordusu-adim-adim-donbass-topraklarini-kurtariyor-1059947119.html
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Putin: Rusya'yı ve Rus kültürünü iptal etme girişimleri beyhude
22:22 15.08.2022 (güncellendi: 22:23 15.08.2022) Abone ol
Rus kültürünü ve Rusya’yı iptal etme girişimlerinin boşuna olduğunu kaydeden Rus lider Vladimir Putin, farklı düşünenlerin tarihten ders çıkarmadığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kırım’da düzenlenen Tavrida.ART festivalinin katılımcı ve konuklarına yazdığı mektupta, “Kültürümüzü, Rusya'yı iptal etmeye yönelik tüm girişimler beyhude. Bu bir saçmalık. Ne yazık ki, farklı düşünenler tarihten ders çıkarmamışlar. Ama tarihi insanlar yazar” ifadesine yer verildi.
Putin, adalete ve vatan sevgisine olan inancın, gelişme isteğinin ve insanlara yardım etme arzusundaki samimiyetin Rusya halkını yenilmez, bin yıllık Rus kültürünü de büyük yapan özellikler olduğunu kaydetti.