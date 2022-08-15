https://tr.sputniknews.com/20220815/sumela-manastirinda-9-ayin-bartholomeostan-erdogana-tesekkur--1059961011.html

Sümela Manastırı'nda 9. ayin: Bartholomeos'tan Erdoğan'a teşekkür

Sümela Manastırı'nda 9. ayin: Bartholomeos'tan Erdoğan'a teşekkür

Trabzon Maçka'da, Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğindeki Sümela Manastırı'nda düzenlenen 9. ayin tamamlandı. Fener Rum Patriği Bartholomeos... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T21:57+0300

2022-08-15T21:57+0300

2022-08-15T21:58+0300

yaşam

fener rum patriği bartholomeos

sümela manastırı

ayin

recep tayyip erdoğan

pazar ayini

mehmet nuri ersoy

teşekkür

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Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nda, Hristiyan aleminde 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen ve Hristiyan Ortodokslarca yapılan ayin, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetiminde gerçekleştirildi.Yaklaşık 3 saat süren ayinde din adamlarınca dualar edildi, ilahiler okundu. Ziyaretçilerin mum yakarak dua ettiği ayinde, bazı katılımcıların duygusal anlar yaşandığı görüldü.Ayin dolayısıyla jandarma ve polis ekiplerinin, Maçka ilçe merkezinin yanı sıra Sümela Manastırı ve ören yerinde güvenlik tedbirleri aldığı gözlendi. Ayin sırasında sağlık görevlileri ve AFAD ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için manastırda hazır bekletildi.Fener Rum Patriği Bartholomeos, ayin sonunda yaptığı konuşmada, Sümela Manastırı'nda yeniden olmaktan dolayı büyük bir minnettarlık ve mutluluk duyduklarını söyledi.Zorlu iklim koşullarına rağmen Sümela Manastırı'nın asırlardır dimdik ayakta duyduğunu ifade eden Bartholomeos, "Sümela Manastırı'nda Meryem Ana'yı anmaya, duamızı sunmaya, şefaatine sığınmaya yeniden nasip olmak, bizler için tanrının büyük bir lütfudur. 15 Ağustos, Hristiyan alemi için kutsal olduğu kadar özel ve mühim de bir gündür. Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü olarak kutlanan bu bayram öncesinde 15 gün boyunca oruç tutar, dua eder ve güçlü bir inanç yolculuğu içinde bir dönemi geçiririz." diye konuştu.Bartholomeos, Sümela Manastırı'nda bulunmalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkürlerini ileterek, şöyle devam etti:'Bu topraklar örnek olsun, çevre ülkeler ilham alsın'Balıklı Rum Hastanesi Yaşlılar Yurdu'nda yaşanan yangına değinen Bartholomeos, ortak acılarla bir araya gelindiğini belirterek, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220814/fener-rum-patrigi-bartholomeos-sampiyon-kim-olacak-yuzde-100-belli-1059915584.html

sümela manastırı

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fener rum patriği bartholomeos, sümela manastırı, ayin, recep tayyip erdoğan, pazar ayini, mehmet nuri ersoy, teşekkür