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Tom Holland, 'akıl sağlığı' için sosyal medyayı bıraktı
Tom Holland, 'akıl sağlığı' için sosyal medyayı bıraktı
Oyuncu Tom Holland, akıl sağlığını korumak için sosyal medyayı bıraktığını duyurdu. Holland'ın Instagram'da 67 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T23:05+0300
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yaşam
tom holland
spider man
örümcek adam
sosyal medya
twitter
instagram
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'Örümcek Adam'ı canlandıran Tom Holland, akıl sağlığına 'zararlı' olabileceğini düşünerek, sosyal medyaya ara verdiğini açıkladı.Holland, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Instagram ve Twitter'ı 'aşırı uyarıcı' ve 'bunaltıcı' bulduğunu dile getirdi.26 yaşındaki İngiliz oyuncu, sosyal medyada kendisi hakkında yazılanları okuduğunu, yazılanlara kendini kaptırdığını ve bunu akıl sağlığına çok zarar verdiğini söyledi.NTV'nin BBC'den aktardığına göre Holland, "Bu yüzden bir adım atma ve sosyal medya uygulamasını silme kararı aldım" dedi.Bir süredir sosyal medya hesaplarında aktif olmayan Holland’ın sosyal medyaya ara verme kararı sevenleri tarafından 'akıllıca bir hareket' olarak nitelendirildi.Holland'ın Instagram'da 67 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220224/serinin-3-basrol-oyuncusu-birbirini-gosteren-3-spider-man-memeini-canlandirdi-1054193120.html
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tom holland, spider man, örümcek adam, sosyal medya, twitter , instagram

Tom Holland, 'akıl sağlığı' için sosyal medyayı bıraktı

23:05 15.08.2022
© AFP 2022 / EMMA MCINTYRETom Holland
Tom Holland - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© AFP 2022 / EMMA MCINTYRE
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Oyuncu Tom Holland, akıl sağlığını korumak için sosyal medyayı bıraktığını duyurdu. Holland'ın Instagram'da 67 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.
'Örümcek Adam canlandıran Tom Holland, akıl sağlığına 'zararlı' olabileceğini düşünerek, sosyal medyaya ara verdiğini açıkladı.
Holland, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Instagram ve Twitter'ı 'aşırı uyarıcı' ve 'bunaltıcı' bulduğunu dile getirdi.

26 yaşındaki İngiliz oyuncu, sosyal medyada kendisi hakkında yazılanları okuduğunu, yazılanlara kendini kaptırdığını ve bunu akıl sağlığına çok zarar verdiğini söyledi.

NTV'nin BBC'den aktardığına göre Holland, "Bu yüzden bir adım atma ve sosyal medya uygulamasını silme kararı aldım" dedi.

Bir süredir sosyal medya hesaplarında aktif olmayan Holland’ın sosyal medyaya ara verme kararı sevenleri tarafından 'akıllıca bir hareket' olarak nitelendirildi.

Holland'ın Instagram'da 67 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.
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