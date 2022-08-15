https://tr.sputniknews.com/20220815/voleybol-federasyonu-baskani-ustundag-katarli-oyuncu-uluslararasi-federasyona-bildirildi-1059952679.html
Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ: Katarlı oyuncu uluslararası federasyona bildirildi
Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ: Katarlı oyuncu uluslararası federasyona bildirildi
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda erkeklerde Türkiye ile Katar arasındaki voleybol maçında... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T17:07+0300
2022-08-15T17:07+0300
2022-08-15T17:09+0300
katar
spor
voleybol
mehmet akif üstündağ
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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı yazılı açıklamada, Katar Milli Takımı liberosunun yapmış olduğu hareketle ilgili karar verme yetkisinin sahada maçı yöneten müsabaka hakemi ve süpervizöründe olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:''Saha içinde gerçekleşen olayla ilgili İslam ve Dayanışma Oyunları Organizasyon Komitesinin sorumluluk ve yetkisinin bulunmadığını, ayrıca oyuncuyla ilgili bildirimin Uluslararası Voleybol Federasyonuna (FIVB) yapıldığını belirtmek isterim.Olay hakkında Katar Voleybol Federasyonu ile iletişime geçildi. Katar Voleybol Federasyonu Başkanı da bu hareketin, kabul edilebilir olmadığını ifade ederek konuyla ilgili üzüntülerini ve özrünü tarafımıza bildirmiştir."
https://tr.sputniknews.com/20220717/filenin-sultanlari-milletler-liginde-dorduncu-oldu-1058809354.html
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katar, voleybol, mehmet akif üstündağ
Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ: Katarlı oyuncu uluslararası federasyona bildirildi
17:07 15.08.2022 (güncellendi: 17:09 15.08.2022) Abone ol
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda erkeklerde Türkiye ile Katar arasındaki voleybol maçında yaşanan olayla ilgili Uluslararası Voleybol Federasyonu'na bildirim yapıldığını açıkladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı yazılı açıklamada, Katar Milli Takımı liberosunun yapmış olduğu hareketle ilgili karar verme yetkisinin sahada maçı yöneten müsabaka hakemi ve süpervizöründe olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
''Saha içinde gerçekleşen olayla ilgili İslam ve Dayanışma Oyunları Organizasyon Komitesinin sorumluluk ve yetkisinin bulunmadığını, ayrıca oyuncuyla ilgili bildirimin Uluslararası Voleybol Federasyonuna (FIVB) yapıldığını belirtmek isterim.
Olay hakkında Katar Voleybol Federasyonu ile iletişime geçildi. Katar Voleybol Federasyonu Başkanı da bu hareketin, kabul edilebilir olmadığını ifade ederek konuyla ilgili üzüntülerini ve özrünü tarafımıza bildirmiştir."