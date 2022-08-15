https://tr.sputniknews.com/20220815/voleybol-federasyonu-baskani-ustundag-katarli-oyuncu-uluslararasi-federasyona-bildirildi-1059952679.html

Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ: Katarlı oyuncu uluslararası federasyona bildirildi

Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ: Katarlı oyuncu uluslararası federasyona bildirildi

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda erkeklerde Türkiye ile Katar arasındaki voleybol maçında... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T17:07+0300

2022-08-15T17:07+0300

2022-08-15T17:09+0300

katar

spor

voleybol

mehmet akif üstündağ

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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı yazılı açıklamada, Katar Milli Takımı liberosunun yapmış olduğu hareketle ilgili karar verme yetkisinin sahada maçı yöneten müsabaka hakemi ve süpervizöründe olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:''Saha içinde gerçekleşen olayla ilgili İslam ve Dayanışma Oyunları Organizasyon Komitesinin sorumluluk ve yetkisinin bulunmadığını, ayrıca oyuncuyla ilgili bildirimin Uluslararası Voleybol Federasyonuna (FIVB) yapıldığını belirtmek isterim.Olay hakkında Katar Voleybol Federasyonu ile iletişime geçildi. Katar Voleybol Federasyonu Başkanı da bu hareketin, kabul edilebilir olmadığını ifade ederek konuyla ilgili üzüntülerini ve özrünü tarafımıza bildirmiştir."

https://tr.sputniknews.com/20220717/filenin-sultanlari-milletler-liginde-dorduncu-oldu-1058809354.html

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katar, voleybol, mehmet akif üstündağ