https://tr.sputniknews.com/20220816/apple-iphoneda-reklam-gostermeye-baslayacak-1059976412.html

Apple, iPhone’da reklam göstermeye başlayacak

Apple, iPhone’da reklam göstermeye başlayacak

Apple, yeni bir gelir modeli oluşturmak amacıyla haritalar, kitaplar ve podcast'ler gibi önceden yüklenmiş uygulamalarında reklam göstermeyi planlıyor. 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T04:48+0300

2022-08-16T04:48+0300

2022-08-16T04:52+0300

dünya

apple

iphone

reklam

ipad

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ABD'li teknoloji şirketi Apple, kendi uygulamalarında reklam göstermeye hazırlanıyor. BloombergHT'den Hande Berktan'ın haberine göre şirket, iPhone ve iPad’lerde haritalar, kitaplar ve podcast'ler gibi önceden yüklenmiş uygulamalarında reklam göstererek, yeni bir gelir modeli oluşturacak.Apple reklam gösterme konusunda başka çalışmalar da yapıyor. İlk etapta, iPhone için çalışmalarını sürdüren şirket, iddialara göre reklamları iPad cihazlarının yeni alanlarına doğru genişletmeye hazırlanıyor. Örneğin, harita uygulamasında restoran aradığınızda, Apple’a reklam veren işletmeler aramanın en üstünde görünecek. Apple’ın reklam ifadesinin kafa karışıklığı yaratmasından korkması sebebiyle, öne çıkarılacak içeriklere “Reklamdır” ibaresini yerleştirmesi bekleniyor.Apple'ın bugünkü reklamcılık çalışmaları, iPhone, iPad ve Mac'te App Store'un yanı sıra haberler ve hisse senetleri uygulamalarının içindeki görüntülü reklamlardan oluşuyor. App Store'da ayrıca Google benzeri arama ağı reklamları da bulunuyor. Apple daha yakın zamanda, Major League Baseball ile yaptığı "Friday Night Baseball" anlaşması için TV+'ın içine reklam yerleştirmişti. Apple’ın zaman içinde kendi reklamcılık işini önemli ölçüde genişletmesi de bekleniyor.

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