https://tr.sputniknews.com/20220816/bursa-valisi-canbolat-koronaviruse-yakalandi-1059973898.html
Bursa Valisi Canbolat, koronavirüse yakalandı
Bursa Valisi Canbolat, koronavirüse yakalandı
Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T03:02+0300
2022-08-16T03:02+0300
2022-08-16T03:01+0300
koronavirüs
yakup canbolat
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koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
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Bursa Valisi Yakup Canbolat yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.Vali Canbolat yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
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yakup canbolat, bursa, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19
Bursa Valisi Canbolat, koronavirüse yakalandı
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Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Bursa Valisi Yakup Canbolat yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Vali Canbolat yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün akşam yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarıma bir süre evden, uzaktan devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa ihsan eylesin. Dualarınızı beklerim."