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Bursa Valisi Canbolat, koronavirüse yakalandı
Bursa Valisi Canbolat, koronavirüse yakalandı
Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
yakup canbolat
bursa
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
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Bursa Valisi Yakup Canbolat yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.Vali Canbolat yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
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yakup canbolat, bursa, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19

Bursa Valisi Canbolat, koronavirüse yakalandı

03:02 16.08.2022
© AAYakup Canbolat
Yakup Canbolat - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© AA
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Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Bursa Valisi Yakup Canbolat yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Vali Canbolat yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün akşam yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarıma bir süre evden, uzaktan devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa ihsan eylesin. Dualarınızı beklerim."
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