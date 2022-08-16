https://tr.sputniknews.com/20220816/cop-evde-bulunan-cem-muhammet-taburcu-edildi-sosyal-hizmetlere-ait-eve-yerlestirildi-1059988316.html

'Çöp ev'de bulunan Cem Muhammet taburcu edildi, Sosyal Hizmetler'e ait eve yerleştirildi

'Çöp ev'de bulunan Cem Muhammet taburcu edildi, Sosyal Hizmetler'e ait eve yerleştirildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki 'çöp ev'den kurtarılan Cem Muhammet A., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin 22. gününde taburcu edildi. Cem... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T12:28+0300

2022-08-16T12:28+0300

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taburcu

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Tedavi sürecinde 20 kiloya kadar ulaşan 9 yaşındaki Cem Muhammet, 22 günün ardından dün akşam taburcu edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hastaneden alınan Cem Muhammet, adresi gizli tutulan eve yerleştirildi.Cem Muhammet'in psikolojik ve gelişimsel süreciyle ilgili tedavisinin devam edeceği, düzenli kontrol edileceği öğrenildi.Ne olmuştu?Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen 'çöp ev'deki kilitli odada, teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkoyulan Cem Muhammet A., baygın bulundu. Kardeşinin oğlu Cem'e bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A., gözaltına alındı. Cem Muhammet A., Antalya'da oturan annesi Yasemin A.'ya teslim edildi, Kamuran Pınar A. ise tutuklandı.Cem Muhammet, savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınıp, tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220812/bursada-cop-evde-bulunan-cocuktan-iyi-haber-1059855642.html

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