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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Hakan Taşıyan karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Hakan Taşıyan karşıladı
AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü programı kapsamında Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, havalimanında Hakan Taşıyan ile... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T01:46+0300
2022-08-16T01:46+0300
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havalimanı
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karşılama
hakan taşıyan
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Şarkıcı Hakan Taşıyan, geçtiğimiz yılın ekim ayında karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla hastaneye başvurmuş, Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli yapılmıştı.Yaklaşık 7 ay süren tedavi süreci sonrası taburcu olan Taşıyan, uzun zaman sonra AK Parti'nin 21.kuruluş yıl dönümü programında görüldü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılmak için eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara'ya geldi.Tedavi sürecinde kendisine destek olduğu öğrenilen Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Hakan Taşıyan karşıladı.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, karşılamanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220815/cumhurbaskani-erdogan-ak-partinin-21-kurulus-yil-donumu-programinda-konusuyor-1059957275.html
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recep tayyip erdoğan, havalimanı, ankara, karşılama, hakan taşıyan, esenboğa havaalanı, esenboğa havalimanı, emine erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Hakan Taşıyan karşıladı

01:46 16.08.2022
© Fotoğraf : Twitter / Hakan Han ÖzcanAK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü programı kapsamında Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, havalimanında Hakan Taşıyan ile partililer tarafından karşılandı.
AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü programı kapsamında Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, havalimanında Hakan Taşıyan ile partililer tarafından karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© Fotoğraf : Twitter / Hakan Han Özcan
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AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü programı kapsamında Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, havalimanında Hakan Taşıyan ile partililer tarafından karşılandı.
Şarkıcı Hakan Taşıyan, geçtiğimiz yılın ekim ayında karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla hastaneye başvurmuş, Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli yapılmıştı.
Yaklaşık 7 ay süren tedavi süreci sonrası taburcu olan Taşıyan, uzun zaman sonra AK Parti'nin 21.kuruluş yıl dönümü programında görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılmak için eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara'ya geldi.
Tedavi sürecinde kendisine destek olduğu öğrenilen Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Hakan Taşıyan karşıladı.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, karşılamanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
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