https://tr.sputniknews.com/20220816/cumhurbaskani-erdogani-havalimaninda-hakan-tasiyan-karsiladi-1059971671.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Hakan Taşıyan karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Hakan Taşıyan karşıladı

AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü programı kapsamında Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, havalimanında Hakan Taşıyan ile... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T01:46+0300

2022-08-16T01:46+0300

2022-08-16T01:46+0300

politika

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havalimanı

ankara

karşılama

hakan taşıyan

esenboğa havaalanı

esenboğa havalimanı

emine erdoğan

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Şarkıcı Hakan Taşıyan, geçtiğimiz yılın ekim ayında karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla hastaneye başvurmuş, Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli yapılmıştı.Yaklaşık 7 ay süren tedavi süreci sonrası taburcu olan Taşıyan, uzun zaman sonra AK Parti'nin 21.kuruluş yıl dönümü programında görüldü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılmak için eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara'ya geldi.Tedavi sürecinde kendisine destek olduğu öğrenilen Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Hakan Taşıyan karşıladı.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, karşılamanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

https://tr.sputniknews.com/20220815/cumhurbaskani-erdogan-ak-partinin-21-kurulus-yil-donumu-programinda-konusuyor-1059957275.html

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