https://tr.sputniknews.com/20220816/edirne-valiliginden-meric-nehrindeki-adacikta-mahsur-kalan-39-multeci-aciklamasi-1059968213.html

Edirne Valiliği'nden 'Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 39 mülteci' açıklaması

Edirne Valiliği'nden 'Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 39 mülteci' açıklaması

Edirne Valiliği, 'Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta mahsur kalan 39 Suriyeli mülteci' haberleri hakkında açıklama yaptı. 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T00:43+0300

2022-08-16T00:43+0300

2022-08-16T00:44+0300

türkiye

edirne

meriç nehri

göçmen krizi

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Dünya basınında yer alan "Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta mahsur kalan 39 Suriyeli mülteci" haberleri hakkında açıklama yapan Edirne Valiliği, gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sonucunda herhangi bir göçmen veya göçmen grubuna rastlanılmadığını aktardı.Edirne Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:"Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Meriç Nehri üzerinde bulunan adacıklardan bir tanesinde 39 düzensiz göçmenin mahsur kaldığı ibarelerinin yer alması sebebiyle bahse konu adacık için bildirilen her iki koordinat alanlarında AFAD ve Hudut Birliklerimiz tarafından yaklaşık 4 gündür arama-tarama faaliyeti gerçekleştirilmiş olup herhangi bir göçmen veya göçmen grubuna rastlanılmamıştır.Konu ile ilgili olarak Hudut Birliklerimiz tarafından sınırlarımızda bulunan alanlarda arama tarama faaliyetleri titizlikle devam etmektedir."

türkiye

edirne

meriç nehri

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edirne, meriç nehri, göçmen krizi