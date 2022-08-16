https://tr.sputniknews.com/20220816/genc-kadin-polisi-4-kez-aramasina-ragmen-eski-esi-tarafindan-olduruldu-1059979409.html
Genç kadın, polisi 4 kez aramasına rağmen eski eşi tarafından öldürüldü
Genç kadın, polisi 4 kez aramasına rağmen eski eşi tarafından öldürüldü
Ankara'da tartıştığı eşi Funda Koyuncu'yu (35) 32 yerinden bıçaklayarak öldüren Recep Koyuncu (39) için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. İddianamede... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T09:33+0300
2022-08-16T09:33+0300
2022-08-16T09:33+0300
yaşam
kadın cinayetleri
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Ankara Keçiören'de, 8 Ocak'ta Şenlik Mahallesi'ndeki bir apartmanda, olaydan 3 gün önce çalıştığı işten ayrılan Recep Koyuncu, evde eşiyle tartışmaya başladı.DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesiyle Recep Koyuncu, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Funda Koyuncu'yu 32 yerinden bıçaklayarak öldürdü.Polise teslim olan Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Recep Koyuncu hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenledi.Recep Koyuncu, iddianamede yer alan ifadesinde; kendisinin izinli olduğu günlerde çocuğunu annesine götürmek istediğini ama eşinin okula gitmesi için ısrar etmesi üzerine tartıştıklarını söyledi. Tartışma sonrası kendini kaybettiğini belirten Koyuncu, mutfağa giderek ekmek bıçağını aldığını, geldiğinde ise Funda'nın odaya giderek, kapıyı kilitlediğini ve polisi aradığını duyduğunu, bunun üzerine de öldürdüğünü söyledi.'Eşim beni öldürecek'İddianamede, Funda Koyuncu'nun polisi 4 defa aradığı ve 'Eşim beni öldürecek, yardım edin' diye ihbarda bulunduğu belirtildi.2020'de uzaklaştırma kararı aldırmışAncak Funda Koyuncu'nun bu sırada bıçaklandığı ve Recep Koyuncu'nun da polis eve geldikten sonra teslim olduğu kaydedildi. İddianamede ayrıca çiftin 2020 yılında da kıskançlık nedeniyle tartıştıkları ve Funda Koyuncu'nun eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı yer aldı.
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kadın cinayetleri
Genç kadın, polisi 4 kez aramasına rağmen eski eşi tarafından öldürüldü
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Ankara'da tartıştığı eşi Funda Koyuncu'yu (35) 32 yerinden bıçaklayarak öldüren Recep Koyuncu (39) için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. İddianamede, Funda Koyuncu'nun olay günü kapısını kilitleyip, 4 kez polisi aradığı, 'Eşim beni öldürecek' diyerek yardım istediği ancak bu sırada 32 defa bıçaklandığı belirtildi
Ankara Keçiören'de, 8 Ocak'ta Şenlik Mahallesi'ndeki bir apartmanda, olaydan 3 gün önce çalıştığı işten ayrılan Recep Koyuncu, evde eşiyle tartışmaya başladı.
DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesiyle Recep Koyuncu, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Funda Koyuncu'yu 32 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Polise teslim olan Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Recep Koyuncu hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenledi.
Recep Koyuncu, iddianamede yer alan ifadesinde; kendisinin izinli olduğu günlerde çocuğunu annesine götürmek istediğini ama eşinin okula gitmesi için ısrar etmesi üzerine tartıştıklarını söyledi. Tartışma sonrası kendini kaybettiğini belirten Koyuncu, mutfağa giderek ekmek bıçağını aldığını, geldiğinde ise Funda'nın odaya giderek, kapıyı kilitlediğini ve polisi aradığını duyduğunu, bunun üzerine de öldürdüğünü söyledi.
'Eşim beni öldürecek'
İddianamede, Funda Koyuncu'nun polisi 4 defa aradığı ve 'Eşim beni öldürecek, yardım edin' diye ihbarda bulunduğu belirtildi.
2020'de uzaklaştırma kararı aldırmış
Ancak Funda Koyuncu'nun bu sırada bıçaklandığı ve Recep Koyuncu'nun da polis eve geldikten sonra teslim olduğu kaydedildi. İddianamede ayrıca çiftin 2020 yılında da kıskançlık nedeniyle tartıştıkları ve Funda Koyuncu'nun eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı yer aldı.