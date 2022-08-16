https://tr.sputniknews.com/20220816/hidroelektrik-santralin-kapaklarinda-ceset-bulundu-1059977865.html
Hidroelektrik santralin kapaklarında ceset bulundu
Hidroelektrik santralin kapaklarında ceset bulundu
Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlenmeye çalışılıyor. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T06:57+0300
2022-08-16T06:57+0300
2022-08-16T06:57+0300
türkiye
türkiye
adana
ceset
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Adana'nın Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki Yüreğir Hidroelektrik Santrali çalışanları, kapaklarda bir ceset olduğunu fark etti.Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sudan çıkarttıkları cesette inceleme yaptı.Ceset, daha sonra otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Polis, cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220606/tokatta-ormanlik-alanda-ceset-parcalari-bulundu-kayip-polis-suphesi-1057056309.html
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türkiye, adana, ceset
Hidroelektrik santralin kapaklarında ceset bulundu
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Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlenmeye çalışılıyor.
Adana'nın Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki Yüreğir Hidroelektrik Santrali çalışanları, kapaklarda bir ceset olduğunu fark etti.
Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sudan çıkarttıkları cesette inceleme yaptı.
Ceset, daha sonra otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis, cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.