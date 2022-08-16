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Hidroelektrik santralin kapaklarında ceset bulundu
Hidroelektrik santralin kapaklarında ceset bulundu
Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlenmeye çalışılıyor. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
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Adana'nın Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki Yüreğir Hidroelektrik Santrali çalışanları, kapaklarda bir ceset olduğunu fark etti.Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sudan çıkarttıkları cesette inceleme yaptı.Ceset, daha sonra otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Polis, cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220606/tokatta-ormanlik-alanda-ceset-parcalari-bulundu-kayip-polis-suphesi-1057056309.html
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türkiye, adana, ceset

Hidroelektrik santralin kapaklarında ceset bulundu

06:57 16.08.2022
© AAOlay yeri inceleme
Olay yeri inceleme - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© AA
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Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlenmeye çalışılıyor.
Adana'nın Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki Yüreğir Hidroelektrik Santrali çalışanları, kapaklarda bir ceset olduğunu fark etti.
Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sudan çıkarttıkları cesette inceleme yaptı.
Ceset, daha sonra otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis, cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Tokat’ın Almus ilçesinde bulunan ceset parçalarının kayıp polis memuruna ait olma ihtimali üzerinde duruluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
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