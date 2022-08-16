https://tr.sputniknews.com/20220816/hidroelektrik-santralin-kapaklarinda-ceset-bulundu-1059977865.html

Hidroelektrik santralin kapaklarında ceset bulundu

Hidroelektrik santralin kapaklarında ceset bulundu

Adana'da hidroelektrik santralin kapaklarında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlenmeye çalışılıyor. 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T06:57+0300

2022-08-16T06:57+0300

2022-08-16T06:57+0300

türkiye

türkiye

adana

ceset

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Adana'nın Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki Yüreğir Hidroelektrik Santrali çalışanları, kapaklarda bir ceset olduğunu fark etti.Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sudan çıkarttıkları cesette inceleme yaptı.Ceset, daha sonra otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Polis, cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220606/tokatta-ormanlik-alanda-ceset-parcalari-bulundu-kayip-polis-suphesi-1057056309.html

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türkiye, adana, ceset