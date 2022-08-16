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İngiltere’de Avrupa Birliği vatandaşlarının sayısı azalıyor
İngiltere’de Avrupa Birliği vatandaşlarının sayısı azalıyor
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ardından ülkedeki AB vatandaşlarının sayısının azaldığı bildirildi. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T00:20+0300
2022-08-16T00:20+0300
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brexit
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Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, 2021’de aile, iş, eğitim ve diğer gerekçeler nedeniyle 43 bin AB vatandaşına vize verildi.Schengenvisainfo.com internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Brexit öncesince, 230-430 bin kişi İngiltere’yi ziyaret etti.2021’de İngiltere’den AB vatandaşlarına verilen vize sayısının yüzde 5’i göç ile ilişkili oldu.İngiltere’deki AB vatandaşlarının sayısının azalması iş sektörünü olumsuz etkiliyorOxford Üniversitesindeki Göç Gözlemevi (MO) ve bir grup uzman, Brexit’in iş gücünü olumsuz etkilediğini ortaya koyan rapor hazırladı.Raporda, AB vatandaşlarının Birleşik Krallık’a ziyaretini sınırladığı belirtilen Brexit’in bazı iş sektörlerini olumsuz etkilediği ortaya konuldu.Konaklama sektöründe, İngiltere’nin 2020-2021 yıllarında iş gücü olarak 98 bin AB vatandaşını kaybettiği, temizlik ve onarım sektöründe de 64 bin AB işçisi kaldığı belirtildi.
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brexit, ingiltere, ab, schengen

İngiltere’de Avrupa Birliği vatandaşlarının sayısı azalıyor

00:20 16.08.2022
© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Fotoğraf bankasına girАкция против Brexit в Лондоне
Акция против Brexit в Лондоне - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
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İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ardından ülkedeki AB vatandaşlarının sayısının azaldığı bildirildi.
Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, 2021’de aile, iş, eğitim ve diğer gerekçeler nedeniyle 43 bin AB vatandaşına vize verildi.
Schengenvisainfo.com internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Brexit öncesince, 230-430 bin kişi İngiltere’yi ziyaret etti.
2021’de İngiltere’den AB vatandaşlarına verilen vize sayısının yüzde 5’i göç ile ilişkili oldu.

İngiltere’deki AB vatandaşlarının sayısının azalması iş sektörünü olumsuz etkiliyor

Oxford Üniversitesindeki Göç Gözlemevi (MO) ve bir grup uzman, Brexit’in iş gücünü olumsuz etkilediğini ortaya koyan rapor hazırladı.
Raporda, AB vatandaşlarının Birleşik Krallık’a ziyaretini sınırladığı belirtilen Brexit’in bazı iş sektörlerini olumsuz etkilediği ortaya konuldu.
Konaklama sektöründe, İngiltere’nin 2020-2021 yıllarında iş gücü olarak 98 bin AB vatandaşını kaybettiği, temizlik ve onarım sektöründe de 64 bin AB işçisi kaldığı belirtildi.
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