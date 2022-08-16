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Kayıt dışı servis aracının çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Kayıt dışı servis aracının çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kayıt dışı öğrenci taşıyan aracın çarptığı 2 yaşındaki Yiğitalp Genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü Ö.K... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
mersin
tarsus
çocuk
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Mersin’in Tarsus ilçesindeki özel bir kreş için kayıt dışı öğrenci taşıyan, Ö.K. yönetimindeki araç, ara sokakta ilerlediği sırada Yiğitalp Genç’e çarptı.Ağır yaralanan Genç, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından sürücü Ö.K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, sahte servis aracı ise trafikten men edildi.Öğrencilerin balık istifi taşındığı görüntülendi​Öte yandan, olayın ardından çevredeki vatandaşlar sahte servis aracını cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde; serviste bulunan öğrencilerin balık istifi taşındığı yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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mersin, tarsus, çocuk

Kayıt dışı servis aracının çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

01:21 16.08.2022 (güncellendi: 01:23 16.08.2022)
© DHAMersin'in Tarsus ilçesinde, kayıt dışı öğrenci taşıyan aracın çarptığı 2 yaşındaki Yiğitalp Genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kayıt dışı öğrenci taşıyan aracın çarptığı 2 yaşındaki Yiğitalp Genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© DHA
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, kayıt dışı öğrenci taşıyan aracın çarptığı 2 yaşındaki Yiğitalp Genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü Ö.K. gözaltına alınırken, öğrencilerin, araca balık istifi bindirildiği görüntülendi.
Mersin’in Tarsus ilçesindeki özel bir kreş için kayıt dışı öğrenci taşıyan, Ö.K. yönetimindeki araç, ara sokakta ilerlediği sırada Yiğitalp Genç’e çarptı.
Ağır yaralanan Genç, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından sürücü Ö.K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, sahte servis aracı ise trafikten men edildi.

Öğrencilerin balık istifi taşındığı görüntülendi

​Öte yandan, olayın ardından çevredeki vatandaşlar sahte servis aracını cep telefonuyla görüntüledi.
Görüntülerde; serviste bulunan öğrencilerin balık istifi taşındığı yer aldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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