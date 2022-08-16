https://tr.sputniknews.com/20220816/kayit-disi-servis-aracinin-carptigi-2-yasindaki-cocuk-yasamini-yitirdi-1059971017.html
Kayıt dışı servis aracının çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Kayıt dışı servis aracının çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kayıt dışı öğrenci taşıyan aracın çarptığı 2 yaşındaki Yiğitalp Genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü Ö.K... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T01:21+0300
2022-08-16T01:21+0300
2022-08-16T01:23+0300
türkiye
mersin
tarsus
çocuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1059970873_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_6d51638269ff44fc328617c93d938ba9.jpg
Mersin’in Tarsus ilçesindeki özel bir kreş için kayıt dışı öğrenci taşıyan, Ö.K. yönetimindeki araç, ara sokakta ilerlediği sırada Yiğitalp Genç’e çarptı.Ağır yaralanan Genç, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından sürücü Ö.K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, sahte servis aracı ise trafikten men edildi.Öğrencilerin balık istifi taşındığı görüntülendiÖte yandan, olayın ardından çevredeki vatandaşlar sahte servis aracını cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde; serviste bulunan öğrencilerin balık istifi taşındığı yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
türkiye
mersin
tarsus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1059970873_250:0:1749:1124_1920x0_80_0_0_cd145bd4a82a64282def5fbb205aecba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mersin, tarsus, çocuk
Kayıt dışı servis aracının çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
01:21 16.08.2022 (güncellendi: 01:23 16.08.2022) Abone ol
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kayıt dışı öğrenci taşıyan aracın çarptığı 2 yaşındaki Yiğitalp Genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü Ö.K. gözaltına alınırken, öğrencilerin, araca balık istifi bindirildiği görüntülendi.
Mersin’in Tarsus ilçesindeki özel bir kreş için kayıt dışı öğrenci taşıyan, Ö.K. yönetimindeki araç, ara sokakta ilerlediği sırada Yiğitalp Genç’e çarptı.
Ağır yaralanan Genç, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından sürücü Ö.K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, sahte servis aracı ise trafikten men edildi.
Öğrencilerin balık istifi taşındığı görüntülendi
Öte yandan, olayın ardından çevredeki vatandaşlar sahte servis aracını cep telefonuyla görüntüledi.
Görüntülerde; serviste bulunan öğrencilerin balık istifi taşındığı yer aldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.