https://tr.sputniknews.com/20220816/kayit-disi-servis-aracinin-carptigi-2-yasindaki-cocuk-yasamini-yitirdi-1059971017.html

Kayıt dışı servis aracının çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Kayıt dışı servis aracının çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kayıt dışı öğrenci taşıyan aracın çarptığı 2 yaşındaki Yiğitalp Genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü Ö.K... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T01:21+0300

2022-08-16T01:21+0300

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türkiye

mersin

tarsus

çocuk

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Mersin’in Tarsus ilçesindeki özel bir kreş için kayıt dışı öğrenci taşıyan, Ö.K. yönetimindeki araç, ara sokakta ilerlediği sırada Yiğitalp Genç’e çarptı.Ağır yaralanan Genç, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından sürücü Ö.K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, sahte servis aracı ise trafikten men edildi.Öğrencilerin balık istifi taşındığı görüntülendi​Öte yandan, olayın ardından çevredeki vatandaşlar sahte servis aracını cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde; serviste bulunan öğrencilerin balık istifi taşındığı yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

türkiye

mersin

tarsus

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mersin, tarsus, çocuk