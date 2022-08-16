https://tr.sputniknews.com/20220816/kilicdaroglunu-suriyeye-gonderecegiz-diyen-yabanci-uyruklu-avukat-sinir-disi-edildi-1059972395.html

'Kılıçdaroğlu'nu Suriye'ye göndereceğiz' diyen yabancı uyruklu avukat sınır dışı edildi

'Kılıçdaroğlu'nu Suriye'ye göndereceğiz' diyen yabancı uyruklu avukat sınır dışı edildi

Gaziantep Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Suriye'ye göndereceğiz" ifadelerini kullanan yabancı uyruklu... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T02:16+0300

2022-08-16T02:16+0300

2022-08-16T02:20+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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Gaziantep Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen avukatla ilgili açıklama yaptı. Valilik, sosyal medya paylaşımlarında İl Göç İdaresi görevlileri için ‘kuduz köpek' benzetmesi yapan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Suriye'ye göndereceğiz" ifadelerini kullanan avukatın yabancı uyruklu S.A. isimli şahıs olduğunu ve sınır dışı edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen S.A. isimli yabancı uyruklu avukatın Karkamış Kara Hudut Kapısı kanalıyla ülkemizden çıkışı sağlanmıştır" ifadesi kullanıldı.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu