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Motosikletini çalmaya çalışan hırsızı uçan tekme ile durdurdu
Motosikletini çalmaya çalışan hırsızı uçan tekme ile durdurdu
İstanbul Zeytinburnu'nda bir motokurye, sipariş götürdüğü yerde motosikletini çalmaya çalışan hırsızı uçan tekme ile durdurdu. O anlar güvenlik kamerasına... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T03:53+0300
2022-08-16T03:55+0300
türkiye
motosiklet
hırsız
tekme
zeytinburnu
istanbul
motokurye
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Zeytinburnu'nda, Cumartesi akşamı, meydana gelen olayda, kuryelik yapan 25 yaşındaki Cesur Dursun, bir müşterinin siparişlerini götürmek için motosikletiyle adrese gitti. Siparişleri alıp binaya giren Dursun, anahtarı ise motosikletin üzerinde unuttu. Dursun, binanın içindeyken dışarıdaki motosikletinin çalıştırıldığını duydu. Bunun üzerine merdivenlerden atlayarak motoru çalmaya çalışan kişiye uçan tekme atan Dursun, motorun çalınmasını engelledi. Yere düşen şüpheli olay yerinde kaçarak uzaklaştı. 'Bina yüksekti, merdivenden ineceğime atladım'"Ekmek teknem" diye nitelendirdiği motosikletini hırsıza kaptırmayan Dursun, olayı şöyle anlattı:Öte yandan o anlar binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde tekme atarak hırsızı durduran Dursun'un, olaydan sonra dakikalarca kolunu tutarak oturduğu şüphelinin ise kaçtığı görüldü.
türkiye
zeytinburnu
istanbul
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motosiklet, hırsız, tekme, zeytinburnu, istanbul, motokurye

Motosikletini çalmaya çalışan hırsızı uçan tekme ile durdurdu

03:53 16.08.2022 (güncellendi: 03:55 16.08.2022)
© CANER SÖNMEZ - FURKAN DUMAN-Zeytinburnu’nda motosikletinin çalındığını gören kurye, apartmanın merdivenlerinden hırsızın üzerine uçarak yere düşürdü.
Zeytinburnu’nda motosikletinin çalındığını gören kurye, apartmanın merdivenlerinden hırsızın üzerine uçarak yere düşürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© CANER SÖNMEZ - FURKAN DUMAN-
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İstanbul Zeytinburnu'nda bir motokurye, sipariş götürdüğü yerde motosikletini çalmaya çalışan hırsızı uçan tekme ile durdurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Zeytinburnu'nda, Cumartesi akşamı, meydana gelen olayda, kuryelik yapan 25 yaşındaki Cesur Dursun, bir müşterinin siparişlerini götürmek için motosikletiyle adrese gitti.
Siparişleri alıp binaya giren Dursun, anahtarı ise motosikletin üzerinde unuttu. Dursun, binanın içindeyken dışarıdaki motosikletinin çalıştırıldığını duydu. Bunun üzerine merdivenlerden atlayarak motoru çalmaya çalışan kişiye uçan tekme atan Dursun, motorun çalınmasını engelledi. Yere düşen şüpheli olay yerinde kaçarak uzaklaştı.
© CANER SÖNMEZ - FURKAN DUMAN-Zeytinburnu’nda motosikletinin çalındığını gören kurye, apartmanın merdivenlerinden hırsızın üzerine uçarak yere düşürdü.
Zeytinburnu’nda motosikletinin çalındığını gören kurye, apartmanın merdivenlerinden hırsızın üzerine uçarak yere düşürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
Zeytinburnu’nda motosikletinin çalındığını gören kurye, apartmanın merdivenlerinden hırsızın üzerine uçarak yere düşürdü.
© CANER SÖNMEZ - FURKAN DUMAN-

'Bina yüksekti, merdivenden ineceğime atladım'

"Ekmek teknem" diye nitelendirdiği motosikletini hırsıza kaptırmayan Dursun, olayı şöyle anlattı:

"Dün bir müşterimiz beni aradı. 7 tane mercimek çorbası söyledi. Ben de siparişleri götürdüm. Siparişleri içeri götürürken motorun üzerinde anahtarı unuttum. Dalgınlığıma geldi. Ben içerideyken bir baktım motor sesi geliyor. Bina yüksekti, merdivenden ineceğime atlamayı tercih ettim. Tekme attım yarısı ona gitti yarısı motora gitti. Bir 10-15 dakika yerde uzandım. Kolum kırıldı sandım, biraz hareket ettirmeye çalıştım kırılmadığını fark ettim. Motosikletimde sorun var, önü hasar gördü. Kuryelik yapıyorum, çalıştığım yer zimmetledi bize. Ekmek teknemiz. Motosikletimi çalmaya çalışan adam da kaçtı, yakalayamadım. Koşamadım. Aslında koşabilseydim yakalardım."

Öte yandan o anlar binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde tekme atarak hırsızı durduran Dursun'un, olaydan sonra dakikalarca kolunu tutarak oturduğu şüphelinin ise kaçtığı görüldü.
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