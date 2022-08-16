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SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlükte
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Resmi Gazete'de yayımlandı: İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlükte
Resmi Gazete'de yayımlandı: İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlükte
İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T00:07+0300
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İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, ikinci el otomobiller ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamayacak.Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak.Ticaret Bakanlığı uygulamayı 6 ay uzatabilecek. Kararda şu ifadelere yer verildi:13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.“Pazarlama ve satış kısıtlamasıGEÇİCİ MADDE 2- (1) İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1/7/2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.(2) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15/9/2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra uygulanmaz.”MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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resmi gazete, araç

Resmi Gazete'de yayımlandı: İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yürürlükte

00:07 16.08.2022 (güncellendi: 00:23 16.08.2022)
© İHAikinci el otomobil - otomobil
ikinci el otomobil - otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ikinci el otomobiller ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamayacak.
Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak.
Ticaret Bakanlığı uygulamayı 6 ay uzatabilecek.
Kararda şu ifadelere yer verildi:
13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Pazarlama ve satış kısıtlaması
GEÇİCİ MADDE 2- (1) İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1/7/2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.
(2) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15/9/2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra uygulanmaz.”
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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