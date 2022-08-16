https://tr.sputniknews.com/20220816/rusyanin-2021deki-silah-ihracati-146-milyar-dolari-buldu-1059974706.html

Rusya’nın 2021’deki silah ihracatı 14.6 milyar doları buldu

Rusya’nın 2021’deki silah ihracatı 14.6 milyar doları buldu

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşBirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, 2021’de silah teslimat planını tümüyle yerine getirdiklerini, ihracatın 14 milyar 600... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T03:16+0300

2022-08-16T03:16+0300

2022-08-16T03:18+0300

dünya

rusya

silah

ihracat

dmitriy şugayev

army

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Army-2022 Forumu’nda konuşan Şugayev, “Yıllık plan tümüyle yerine getirildi. Yabancı partnerlere 14 milyar 600 milyon dolara eşdeğer silah ve askeri teçhizat teslim edildi” ifadesini kullandı.Şugayev, Rusya’nın son 10 yıldır yıllık 14-15 milyar dolarlık satış seviyesini koruduğunu söyledi.

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rusya, silah, ihracat, dmitriy şugayev, army