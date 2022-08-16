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Rusya’nın 2021’deki silah ihracatı 14.6 milyar doları buldu
Rusya’nın 2021’deki silah ihracatı 14.6 milyar doları buldu
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşBirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, 2021’de silah teslimat planını tümüyle yerine getirdiklerini, ihracatın 14 milyar 600... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T03:16+0300
2022-08-16T03:18+0300
dünya
rusya
silah
ihracat
dmitriy şugayev
army
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Army-2022 Forumu’nda konuşan Şugayev, “Yıllık plan tümüyle yerine getirildi. Yabancı partnerlere 14 milyar 600 milyon dolara eşdeğer silah ve askeri teçhizat teslim edildi” ifadesini kullandı.Şugayev, Rusya’nın son 10 yıldır yıllık 14-15 milyar dolarlık satış seviyesini koruduğunu söyledi.
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rusya, silah, ihracat, dmitriy şugayev, army

Rusya’nın 2021’deki silah ihracatı 14.6 milyar doları buldu

03:16 16.08.2022 (güncellendi: 03:18 16.08.2022)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Fotoğraf bankasına girSilah - Ukrayna - operasyon - Rusya
Silah - Ukrayna - operasyon - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Rusya Federal Askeri ve Teknik İşBirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, 2021’de silah teslimat planını tümüyle yerine getirdiklerini, ihracatın 14 milyar 600 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.
Army-2022 Forumu’nda konuşan Şugayev, “Yıllık plan tümüyle yerine getirildi. Yabancı partnerlere 14 milyar 600 milyon dolara eşdeğer silah ve askeri teçhizat teslim edildi” ifadesini kullandı.
Şugayev, Rusya’nın son 10 yıldır yıllık 14-15 milyar dolarlık satış seviyesini koruduğunu söyledi.
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