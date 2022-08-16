https://tr.sputniknews.com/20220816/ttbden-10-bine-dayanan-tip-siralamasina-tepki-yasadigimiz-beyaz-reform-degil-beyaz-cokustur-1059976283.html

TTB’den 10 bine dayanan tıp sıralamasına tepki: Yaşadığımız ‘Beyaz Reform’ değil, ‘Beyaz Çöküş’tür

TTB’den 10 bine dayanan tıp sıralamasına tepki: Yaşadığımız ‘Beyaz Reform’ değil, ‘Beyaz Çöküş’tür

Türk Tabipleri Birliği (TTB), YKS tercihleriyle ilgili, "Taban puan sıralamalarında kamu üniversitelerinin tıp fakültelerinde 10 bine varan düşüşler; sağlık... 16.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-16T04:17+0300

2022-08-16T04:17+0300

2022-08-16T04:20+0300

türkiye

türk tabipleri birliği (ttb)

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

tıp

fakülte

ösym

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tercih sonuçları açıklandı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) tıp fakültelerinde taban puan sıralamaların 10 bine düşmesine tepki gösterdi. TTB, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

https://tr.sputniknews.com/20220814/ttb-sozlesme-dayatmayin-yalnizca-emegimizin-karsiligini-verin-1059921696.html

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türk tabipleri birliği (ttb), yükseköğretim kurumları sınavı (yks), tıp, fakülte, ösym