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TTB’den 10 bine dayanan tıp sıralamasına tepki: Yaşadığımız ‘Beyaz Reform’ değil, ‘Beyaz Çöküş’tür
TTB’den 10 bine dayanan tıp sıralamasına tepki: Yaşadığımız ‘Beyaz Reform’ değil, ‘Beyaz Çöküş’tür
Türk Tabipleri Birliği (TTB), YKS tercihleriyle ilgili, "Taban puan sıralamalarında kamu üniversitelerinin tıp fakültelerinde 10 bine varan düşüşler; sağlık... 16.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-16T04:17+0300
2022-08-16T04:17+0300
2022-08-16T04:20+0300
türkiye
türk tabipleri birliği (ttb)
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
tıp
fakülte
ösym
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tercih sonuçları açıklandı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) tıp fakültelerinde taban puan sıralamaların 10 bine düşmesine tepki gösterdi. TTB, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
https://tr.sputniknews.com/20220814/ttb-sozlesme-dayatmayin-yalnizca-emegimizin-karsiligini-verin-1059921696.html
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türk tabipleri birliği (ttb), yükseköğretim kurumları sınavı (yks), tıp, fakülte, ösym
TTB’den 10 bine dayanan tıp sıralamasına tepki: Yaşadığımız ‘Beyaz Reform’ değil, ‘Beyaz Çöküş’tür
04:17 16.08.2022 (güncellendi: 04:20 16.08.2022) Abone ol
Türk Tabipleri Birliği (TTB), YKS tercihleriyle ilgili, "Taban puan sıralamalarında kamu üniversitelerinin tıp fakültelerinde 10 bine varan düşüşler; sağlık ortamını kaotik, hekimliği değersiz hale getiren politikaların sonucudur. Yaşadığımız ‘Beyaz Reform’ değil, ‘Beyaz Çöküş’tür!” açıklaması yaptı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tercih sonuçları açıklandı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) tıp fakültelerinde taban puan sıralamaların 10 bine düşmesine tepki gösterdi.
TTB, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“YKS 2022 tercihleri için taban puan sıralamalarında kamu üniversitelerinin tıp fakültelerinde 10.000'e varan düşüşler; sağlık ortamını kaotik, hekimliği değersiz hale getiren politikaların sonucudur. Yaşadığımız ‘Beyaz Reform’ değil, ‘Beyaz Çöküş’tür!”