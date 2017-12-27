Chicago'da dondurucu soğuk: '30 dakikadan fazla dışarıda kalmayın' uyarısı

Noel öncesi yoğun kar yağışının yaşandığı Illinois eyaletine bağlı Chicago'da hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü.
8AM wind chills are near —20°. More snow likely by Thursday and Friday, then even colder this weekend Welcome to winter everyone. pic.twitter.com/Ua5DsQUaFz— ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) 26 December 2017
Dondurucu soğuk nedeniyle kentin birçok noktasında "ısınma merkezleri" faaliyete geçirilirken, son yılların en soğuk günlerinin yaşandığı kentteki insanlar donma tehlikesine karşı uyarıldı. Yetkililer, Chicagolulara 30 dakikadan fazla dışarıda kalmamaları yönünde uyarıda bulundu.
Chiberia is Back! Tuesday along Chicago's Lake Michigan #chicago #ilwx #news #weather #winter pic.twitter.com/aCY1NFiNId— Barry Butler (@barrybutler9) 26 December 2017
Hafta boyunca etkili olması beklenen soğuk hava dalgası, Michigan Gölü'nde kısmi donmalar meydana getirdi. Göl üzerinde oluşan hareketli soğuk hava katmanı da ilginç görüntüler oluşturdu.
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