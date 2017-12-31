ABD’de Call of Duty oyuncuları arasındaki kavga ölümle sonuçlandı

ABD’nin Kansas eyaletinde bir polisin, 2 oyuncu tarafından yapılan şaka sonucunda 28 yaşlarındaki silahsız bir erkeği vurarak öldürdüğü bildirildi.

The Verge sitesinin yer verdiği habere göre 28 yaşındaki erkek, iki oyun tutkunu tarafından düzenlenen kötü şakanın kurbanı oldu.

Wichita kentinin polis şefi yardımcısı Troy Livingston, yaptığı basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Livingston’a göre birileri polis departmanına telefon ederek, bir kişinin babasını öldürdüğünü, ayrıca annesini, erkek ve kız kardeşini rehin tuttuğunu bildirdi.

Bunun üzerine verilen adrese giden polis ekibinden bir kişi, kapıyı açmak için gelen erkeği vurarak öldürdü.

Medyaya yansıyan haberlerdense, olaya iki Call of Duty oyuncusunun parmağı olduğu belirtildi. Bağımsız gazetecilik yapan Brian Krebs olayı araştırdıktan sonra oyunculardan birinin, diğer oyuncuya rastgele bir adres verdiğini, ikinci kişininse ‘kavgaya masum bir yabancıyı bulaştırdığını’ açıklığa kavuşturdu.