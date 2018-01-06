Trump: Ben bir dahiyim

ABD Başkanı Donald Trump, akıl sağlığının yerinde olmadığı yönündeki iddialara Twitter'dan yanıt verdi. Trump kendisinin sadece akıllı değil, aynı zamanda bir dahi olduğunu iddia etti.

Michael Wolff tarafından kaleme alınan ‘Gazap ve Öfke' isimli kitapta, Trump'ın akıl sağlığının yerinde olmadığının ve başkanlık görevi için yetersiz olduğunun öne sürülmesinin ardından Trump iddialara Twitter'dan cevap verdi.

‘ÇOK İSTİKRARLI BİR DAHİYİM'

Trump, ‘Rusya'yla işbirliği yaptığına dair iddiaların bir yıldır kanıtlanamaması nedeniyle, Yalan Haber Ana Akım Medyası'nın taktiksel olarak akli denge ve zeka ile ilgili argümanlar öne sürdüğünü' iddia etti. Ardından kendisini şu sözlerle övdü:

….Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 Ocak 2018

​"Esasında hayatım boyunca sahip olduğum en önemli iki varlık, akli istikrar sahibi olmak ve gerçekten akıllı olmaktı. Sahtekâr Hillary Clinton da bu kozları çok sert oynamıştı ama herkesin bildiği gibi dibe çakıldı. Ben ÇOK başarılı bir iş adamıyken meşhur bir TV yıldızı, sonra da (ilk denememde) ABD başkanı oldum. Sanırım bu akıllı değil, dahi sınıfına girer… Ve çok da istikrarlı bir dahi."