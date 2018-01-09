18 yıl sonra ilk kez bir ABD Başkanı Davos'a katılacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 23-26 Ocak tarihlerinde İsviçre'nin Davos kentinde yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'na katılmayı planladığını açıkladı. Davos'ta yapılacak foruma ABD Başkanı sıfatıyla son olarak 2000 yılında Clinton katılmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın 23-26 Ocak tarihinde İsviçre'nin Davos kentinde yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'na katılmayı düşündüğünü açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, konuyla ilgili açıklamasında Trump'ın ABD'nin ekonomik çıkarları için bu tür organizasyonlara katılmayı önemsediğini kaydetti.

'ÖNCE ABD' AJANDASINI ANLATACAK

Sanders, "Başkan, dünya liderlerine 'Önce ABD' ajandasını aktarma noktasındaki fırsatları memnuniyetle karşılıyor. Başkan, bu yılki Dünya Ekonomik Forumu'nda Amerikan endüstrisini, işletmelerini ve işçilerini güçlendirmek için politikalarını anlatmayı sabırsızlıkla bekliyor" değerlendirmesini yaptı.

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Trump'ın İsviçre seyahatiyle ilgili resmi açıklamanın ise ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

EN SON CLINTON KATILMIŞTI

ABD başkanları arasında son olarak 2000 yılında dönemin Başkanı Bill Clinton Davos'a katılmış, sonraki başkanlar George W. Bush ve Barack Obama ise heyet göndermekle yetinmişti.