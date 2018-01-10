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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump, Oprah Winfrey'e meydan okudu: 'Çok eğlenceli olur'

    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimlerinde başkanlığa aday olacağı iddia edilen ünlü sunucu Oprah Winfrey'e meydan okudu: “Oprah’ı yenerim. Oprah çok eğlenceli olur."

    Oprah Winfrey
    © REUTERS/ Paul Drinkwater
    'Oprah Winfrey, 2020'de ABD başkan adayı olacak'
    ABD'de Oprah Winfrey’nin 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı tartışmaları sürerken, Trump da konuyla ilgili ilk kez yorum yaptı.

    Trump, Beyaz Saray’da Kongre üyeleriyle göçmenlik konusundaki toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Oprah Winfrey’i seçimlerde geride bırakacağını söyledi. “Oprah’ı yenerim. Oprah çok eğlenceli olur” diyen Trump, Oprah Winfrey’yi çok iyi tanıdığını belirterek, “Seçime gireceğini sanmıyorum” dedi.

    'OPRAH BU ÜLKEYİ SEVİYOR'

    75. Altın Küre Ödülleri
    © REUTERS/ Mario Anzuoni
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    Oprah Winfrey, hafta sonunda düzenlenen Altın Küre ödülleri sırasında cinsel tacizler ve cinsiyetçi eşitsizlik konusunda bir konuşma yapmış ve sonrasında, 2020 seçimlerinde başkan adayı olabileceği yönünde tartışmalar başlamıştı. Bu arada Oprah Winfrey’in en iyi arkadaşı olduğu belirtilen Gayle King, Winfrey’nin başkanlık için yarışması ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

    CBS televizyonunda sunuculuk yapan Gayle, başkan adaylığı fikrinin Winfrey’nin ilgisini çektiğini ama önceki gece aralarında geçen uzun bir sohbetten sonra, bunun olacağını sanmadığını belirtti. King, “Bu ülkeyi seviyor, bir şekilde hizmet etmek istiyor. Ama şu anda (başkan adaylığını) aktif biçimde düşündüğünü sanmıyorum” dedi.

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    Etiketler:
    Oprah Winfrey, Donald Trump, ABD
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