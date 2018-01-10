Trump, Oprah Winfrey'e meydan okudu: 'Çok eğlenceli olur'

Trump, Beyaz Saray’da Kongre üyeleriyle göçmenlik konusundaki toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Oprah Winfrey’i seçimlerde geride bırakacağını söyledi. “Oprah’ı yenerim. Oprah çok eğlenceli olur” diyen Trump, Oprah Winfrey’yi çok iyi tanıdığını belirterek, “Seçime gireceğini sanmıyorum” dedi.
JUST IN: President Trump says "yeah I'll beat Oprah. Oprah would be a lot of fun. I know her very well…I don't think she's going to run" pic.twitter.com/dTW2gUXrxB— CNBC Now (@CNBCnow) January 9, 2018
'OPRAH BU ÜLKEYİ SEVİYOR'
CBS televizyonunda sunuculuk yapan Gayle, başkan adaylığı fikrinin Winfrey’nin ilgisini çektiğini ama önceki gece aralarında geçen uzun bir sohbetten sonra, bunun olacağını sanmadığını belirtti. King, “Bu ülkeyi seviyor, bir şekilde hizmet etmek istiyor. Ama şu anda (başkan adaylığını) aktif biçimde düşündüğünü sanmıyorum” dedi.
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