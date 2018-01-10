Kaliforniya'da çamur selleri en az 15 can aldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı çamur kaymalarında en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Santa Barbara Bölgesi İtfaiyesinde yetkili Dave Zaniboni, eyaletin güneyinde aralık ayında meydana gelen yangınların bitki örtüsünü yok ettiğini, bu nedenle şiddetli yağışların bölgede çamur seline neden olduğunu belirtti.

'All hell broke loose.' Storms unleash deadly mudslides in Southern California. Read more: https://t.co/Mpo2kT29eQ pic.twitter.com/VHLiDMZxFc — AP West Region (@APWestRegion) 10 January 2018

​Ölü sayısı 15'e ulaşırken, 25 kişinin yaralı olduğu, 50'nin üzerinde kişinin ise mahsur kaldıkları yerlerden helikopterle kurtarılmayı beklediği öğrenildi.

Montecito semtinde oluşan sellerde birçok kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini paylaşan Zaniboni, yolların kapandığını, birçok evin çamur seli altında kaldığını ifade etti.

EXCLUSIVE: 14-year-old girl pulled from rubble of mudslide in California: "I thought I was dead there for a minute." https://t.co/3yXMAu8dOi@Miguelnbc has more on the mudslides tonight on @NBCNightlyNews. pic.twitter.com/pUAr15FiAP — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) 9 January 2018

​Arama kurtarma çalışmalarının helikopterlerle yapıldığını vurgulayan Zaniboni, kurtarılan bazı kişilerin tamamen çamura gömülmüş olduğunu dile getirdi.

Eyaletteki fırtına öncesi, aralık ayındaki yangından etkilenen Los Angeles bölgesinde 700 evin tahliye edilmesi zorunlu kılınmıştı.