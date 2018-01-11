Trump: Özel savcı Mueller’le görüşmem olasılık dışı

Rusya ile gizli anlaşmaları olduğu iddialarını bir kez daha reddeden ABD Başkanı Donald Trump, özel savcı Robert Mueller ile sorgu için bir araya gelmesinin olasılık dışı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’a, dün Norveç Başbakanı Erna Solberg’le verdiği basın toplantısında özel savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında sorgulanması ihtimaline ilişkin sorular yöneltildi.

Mueller’le görüşmeye açık olup olmadığı sorulan Trump “Neler olacağını göreceğiz. Bir anlaşma olmadığına ve kimse de böyle bir şey bulamadığına göre, görüşmemiz olasılık dışı görünüyor. Trump kampanyası ile Ruslar ya da Trump ile Ruslar arasında hiçbir anlaşma yok, daha önce olmadığı da belirlendi” yanıtını verdi.

The single greatest Witch Hunt in American history continues. There was no collusion, everybody including the Dems knows there was no collusion, & yet on and on it goes. Russia & the world is laughing at the stupidity they are witnessing. Republicans should finally take control! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 10, 2018

​Trump dün daha önce de Twitter’dan soruşturmayı ‘ABD tarihinin en büyük cadı avı’ olarak nitelemiş ve Cumhuriyetçi Parti’yi durumu kontrol altına almaya çağırmıştı.

Trump daha önce yaptığı bir açıklamada Mueller ile görüşmeye yüzde 100 hazır olduğunu ifade etmişti.

Washington Post gazetesi, Mueller'in ekibinden adını açıklamadığı bir ismi kaynak göstererek, Trump'ın birkaç hafta içinde sorgulanabileceğini yazmıştı. Ancak Mueller, henüz bir talepte bulunmadı.

ABD’LİLERİN ÇOĞU TRUMP’IN AKLANACAĞI GÖRÜŞÜNDE

Öte yandan Politico/Morning Consult tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ABD’lilerin yüzde 48’i Trump’ın Rusya soruşturmasında aklanacağı görüşünde.