Trump: Özel savcı Mueller’le görüşmem olasılık dışı

Mueller’le görüşmeye açık olup olmadığı sorulan Trump “Neler olacağını göreceğiz. Bir anlaşma olmadığına ve kimse de böyle bir şey bulamadığına göre, görüşmemiz olasılık dışı görünüyor. Trump kampanyası ile Ruslar ya da Trump ile Ruslar arasında hiçbir anlaşma yok, daha önce olmadığı da belirlendi” yanıtını verdi.
The single greatest Witch Hunt in American history continues. There was no collusion, everybody including the Dems knows there was no collusion, & yet on and on it goes. Russia & the world is laughing at the stupidity they are witnessing. Republicans should finally take control!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 10, 2018
Trump daha önce yaptığı bir açıklamada Mueller ile görüşmeye yüzde 100 hazır olduğunu ifade etmişti.
Washington Post gazetesi, Mueller'in ekibinden adını açıklamadığı bir ismi kaynak göstererek, Trump'ın birkaç hafta içinde sorgulanabileceğini yazmıştı. Ancak Mueller, henüz bir talepte bulunmadı.
ABD’LİLERİN ÇOĞU TRUMP’IN AKLANACAĞI GÖRÜŞÜNDE
Öte yandan Politico/Morning Consult tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ABD’lilerin yüzde 48’i Trump’ın Rusya soruşturmasında aklanacağı görüşünde.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)