ABD: Çelik ve alüminyuma ek gümrük vergilerinden hiçbir ülke muaf tutulmayacak

Navarro, ABD'li basın kuruluşlarına verdiği mülakatlarda, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatını sınırlandırmaya yönelik planlarını değerlendirdi.
'CESUR VE ZOR BİR KARAR'
İthal çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin düzenlemenin muhtemelen bu hafta içinde imzalanacağını belirten Navarro, bu adımı "cesur ve zor bir karar" olarak niteledi.
'BAZI İSTİSNALAR OLABİLİR'
Öte yandan, söz konusu gümrük vergisi düzenlemesinde Amerikalı şirketlerin faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla bazı özel durumlar için istisnalar olabileceğini bildiren Navarro, diğer ülkelerin Amerikalı tüketicilere zarar verecek şekilde misilleme yapamayacağını savundu.
'DTÖ ÜYELERİNİN ÇOĞU BİZİ SEVMİYOR'
Beyaz Saray Ticaret Konseyi Direktörü Peter Navarro, ayrıca Dünya Ticaret Örgütünü (DTÖ) eleştirirken, "DTÖ'nün 160'dan fazla ülkeden oluşması ve bunların çoğunun bizi sevmemesi dolayısıyla oradan iyi sonuçlar almamız büyük bir sorun" dedi.
DÜNYA TEPKİLİ
ABD Başkanı Trump, geçen perşembe, kısa süre içinde ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getirileceğini duyurmuştu.
Bu açıklama, başta Kanada ve Avrupa Birliği'nden büyük tepki toplarken, diğer ülkelerin ABD'ye misilleme ihtimalinin gündeme gelmesi "ticaret savaşları" endişelerini tetiklemişti.
Küresel hisse senedi piyasaları, geçen haftanın son işlem gününde bu endişelerle birlikte sert değer kaybetmişti.
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