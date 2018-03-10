New York Valisi'nden Trump'ın enerji planına direniş

© AFP 2018/ Bryan R. Smith Trump'ın gümrük vergisi kararının ardından New York borsasında sert düşüş

New York Valiliğinden yapılan açıklamada, Trump'ın ocak ayında açıklanan Atlantik Okyanusu kıyılarında petrol ve doğalgaz araması, sondajı ve üretimine izin veren "Amerika'nın Açık Deniz Petrol ve Doğalgaz Potansiyelini Serbest Bırakmak" adlı 5 yıllık planının New York eyaleti ve kıyılarına zarar verileceği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin federal kıyıları ve açık denizlerinin yüzde 90'ından fazlasının 2019-2024 döneminde petrol ve doğalgaz arama-üretim ve sondaj faaliyetlerine açılmasının öngörüldüğü plana ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cuomo, şu ifadeleri kullandı:

'YENİ BİR FELAKET İHTİMALİNİ ARTTIRIYOR'

"(2010'da) Meksika Körfezi'ni perişan eden petrol sızıntısı gibi yeni bir felakete karşı okyanuslarımızı korumak yerine, bu federal plan yeni bir felaketin ihtimalini artırıyor. Biz geleceğin temiz enerji ekonomisine ait olduğuna inanıyoruz. New York, Trump hükümetinin çevreye yaptıklarına karşı öncülük edecektir."

YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN ÖDENEK SAĞLANACAK

Ayrıca açıklamada, New York eyaletinin 22'si güneş enerjisi olmak üzere 26 büyük ölçekli yenilenebilir enerji projesi için 1,4 milyar dolarlık finansman sağlayacağı bildirildi.

Söz konusu miktarın ABD tarihinde tek bir eyalet tarafından yenilenebilir enerji alanında sağlanan en büyük finansman olduğu vurgulanan açıklamada, projelerin temiz enerji üreteceği, karbon emisyonlarını düşüreceği ve 430 binden fazla konuta elektrik sağlayacağı aktarıldı.

'BU KONUDA ADIM ATMA GÖREVİ HEPİMİZE DÜŞÜYOR'

Açıklamada, çevreci politikalarıyla tanınan eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore'un görüşlerine de yer verildi.

ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton döneminde Ocak 1993-Ocak 2001 tarihlerinde ülkenin 45. Başkan Yardımcısı olan Gore, şunları kaydetti:

"Vali Cuomo, iklim krizinin çözümüne yardımcı olmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için olağanüstü bir liderlik sergiliyor. Kendisinin vizyonu ve liderliği, bizi kirli ve yıkıcı fosil yakıtlara daha da bağımlı yapmaya çalışan Trump yönetiminin yaklaşımına tamamen zıtlık taşıyor. Şimdi, her zamankinden daha fazla, bu konuda adım atma görevi hepimize düşüyor."

'MUAFİYET SAĞLANMAZSA TURİZM VE BALIKÇILIK SEKTÖRLERİ TEHLİKEYE GİRER'

Açıklamada, New York eyaletinin nüfusunun yüzde 60'ının kıyı bölgesinde yaşadığı, New York limanından da 11,4 milyon insanın yararlandığı bilgisi paylaşıldı.

Trump hükümetinin söz konusu enerji planında New York'a muafiyet tanımaması durumunda, eyaletin turizm ve balıkçılık sektörlerinde 320 bin kişilik istihdamın kaybolabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, New York'un okyanus ekonomisinin bireylere 11 milyar dolarlık ücret sağladığı ve ABD'nin gayrisafi yurt içi hasılasına her yıl 23 milyar dolar katkıda bulunduğu kaydedildi.

FOSİL YAKIT ŞİRKETLERİNE DAVA

© REUTERS/ Heino Kalis New York Belediyesi, 5 enerji devine dava açtı

New York Belediyesi, küresel ısınmaya neden oldukları iddiasıyla, ocak ayında, dünyanın en büyük fosil yakıt şirketlerinden British Petroleum, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil ve Royal Dutch Shell'e dava açıldığını duyurmuştu.

2010'da ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki "Deepwater Horizon" adlı petrol platformunda meydana gelen patlamada 11 işçi yaşamını yitirmişti. "ABD tarihindeki en büyük petrol sızıntısı ve çevre felaketi" olarak görülen patlamada 4,2 milyon varil ham petrol okyanusa akmış ve petrol kuyusu ancak patlamadan 87 gün sonra tamamen kapatılabilmişti.