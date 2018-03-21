Trump, Putin'i tebrik etmesine 'açıklık getirdi': Rusya'yla iyi geçinmek kötü bir şey değil

Trump kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, Putin'i tebrik etmesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi.
I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing…….— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 March 2018
"Geçmişte Obama'nın yaptığı gibi, Putin'i seçim zaferi nedeniyle kutlamak için aradım" diyen Trump, 'yalancı medya' olarak adlandırdığı ABD basınının 'çılgına döndüğünü' söyleyerek, "Putin'le kavga etmemi istiyorlar. Yanılıyorlar. Rusya'yla (ve diğerleriyle) iyi geçinmek kötü değil iyi bir şeydir" ifadelerini kullandı.
…..They can help solve problems with North Korea, Syria, Ukraine, ISIS, Iran and even the coming Arms Race. Bush tried to get along, but didn’t have the “smarts.” Obama and Clinton tried, but didn’t have the energy or chemistry (remember RESET). PEACE THROUGH STRENGTH!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 March 2018
Trump mesajlarına şöyle devam etti:
Rusya'daki seçimlerin ardından Trump ile Putin arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleşmişti.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Trump'ın Putin'i seçimlerdeki zaferi nedeniyle tebrik ettiği vurgulandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)