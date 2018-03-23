Trump'ın görevden aldığı Tillerson'dan veda: Washington kötü niyetli bir şehir olabilir ama...

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan Tillerson, bakanlıkta veda konuşması yaptı.

Konuşmasında Başkan Trump’ın ismini anmayan Tillerson, "En kıymetli varlığınız olan dürüstlüğünüzü asla kaybetmeyin” ifadesini kullandı.

"Never lose sight of your most valuable asset — the most valuable asset you possess — your personal integrity," Sec. Tillerson says in State Dept. farewell address. pic.twitter.com/cIOc2CVako — NBC News (@NBCNews) 22 Mart 2018

Tillerson, başkent Washington’u 'kötü niyetli bir şehir' olarak tarif etti. Tillerson, “Bu şehir kötü niyetli bir şehir olabilir, fakat siz bunun parçası olmak zorunda değilsiniz” diye konuştu.

“This can be a very mean-spirited town, but you don’t have to choose to participate in that,” Rex Tillerson says to State Department staff in his farewell speech. pic.twitter.com/aaVW6xJTmm — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 22 Mart 2018

Bakan Tillerson, bakanlıktaki görevlilerin birbirlerine karşı kibar olmalarını istedi.

ABD Başkanı Trump, 13 Mart'ta, sabah saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, Tillerson'ı görevden aldığını ve yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'yu getireceğini duyurmuştu.

Bakanlık'ta yeni atama gerçekleşene kadar görevi, Bakan Yardımcısı John Sullivan yürütüyor.