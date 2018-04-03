Trump: Duvar inşa edilene kadar, Meksika sınırında güvenliği ordu sağlamalı

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile ABD arasındaki sınır güvenliğinin, inşa edilmesi gereken duvar tamamlanana kadar ordu tarafından sağlanmasını istediğini söyledi. Trump, bu uygulamanın "büyük bir adım" olacağını belirtti.

Trump, konuyu Baltık liderleriyle gerçekleşen zirvenin öğle yemeği arasında Savunma Bakanı Jim Mattis ile görüştüğünü söyledi. Trump "Duvar inşa edilip uygun bir güvenlik sağlanana kadar meseleleri askeri şekilde yürüteceğiz" ifadesini kullandı.

Trump, bu gelişmeyi "Büyük bir adım" olarak niteledi.

President Trump says he wants to use military to secure US-Mexico border until wall is built, calls it 'big step.' https://t.co/B2wNAXJCzK — The Associated Press (@AP) 3 Nisan 2018

​Trump geçen ay duvarın tahmin edilenden çok daha az bir maliyete inşa edileceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı, Meksika sınırının boşluklarla dolu olmasından, göçmen yasalarının ise zayıf olmasından daha önce sık sık şikayet etmişti.