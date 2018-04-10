Milletvekilinden eğitimi kurtarma paketi: Okullarda zorunlu dini tören ve daha fazla İncil

Cumhuriyetçi milletvekili zorunlu ibadetin yasaklanmasının ardından öğrencilerin notlarının düştüğünü iddia etti, eğitim birliği temsilcisi "Duyduğum en saçma şey" yanıtını verdi.

ABD'nin Kansas eyaletinde Cumhuriyetçi bir milletvekili, ülkede uzun yıllardır sorun olmayı sürdüren eğitim sisteminin düzeltilebilmesi için okullarda yönetim tarafından yürütülen zorunlu ibadet törenleri yapılması gerektiğini savundu.

Randy Garber, İncil'in de okullara tekrar sokulması talebinde bulunarak ‘Hristiyanların kutsal kitabına bir şans verilmesini' istedi.

ABD Yüksek Mahkemesi 1963 yılında okullardaki toplu dua törenlerini yasaklamıştı ancak öğrenciler ibadet edebiliyorlar.

'15 YAŞ ALTI KIZLARDA HAMİLELİK ORANI FIRLADI'

Toplumsal sorunları ve eğitimdeki kötü performansı ibadet eksikliğine bağlayan Garber, öğrencilerin bu nedenle üniversite öncesi bir sınav olan SAT'tan (Scholastic Aptitude Test) düşük puanlar aldıklarını ileri sürdü.

Eyaletteki devlet okullarının fonlarının artırılmasına ilişkin görüşmeler sırasında söz alan Garber "Cinsel yolla bulaşan hastalıkların oranı fırladı, evli olmayan kızlar arasında doğum yapanların oranı fırladı. 15 yaşın altındaki kızlarda hamilelik oranı fırladı" ifadelerini kullandı.

'DUYDUĞUM EN SAÇMA ŞEY'

Kansas Ulusal Eğitim Birliği'nden Mark Desetti ise okullarda ibadet etmenin yasak olmadığını sadece okul yönetimleri tarafından dini tören yürütülmesinin yasaklandığını anımsattı.

"Çocukların ibadet etmelerinin sağlanmasının her şeyi çözeceği fikri duyduğum en saçma şey" ifadelerini kullanan Dessetti, yasaklanmasından önce okullarda düzenlenen ibadet törenlerinin yalnızca bir dini kapsadığının da altını çizdi.