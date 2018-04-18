‘ABD sahil güvenlik gemileri birer yüzen çöp yığını’

Task & Purpose portalı, ABD Donanması’na ait ‘Freedom’ ve ‘Independence’ sahil güvenlik gemilerinin birer “yüzen çöp yığını” olduğunu yazdı.

Jared Keller imzalı yazıda, "ABD Donanması, 16 yıl ve milyarlarca dolar harcadıktan sonra nihayet LCS sahil güvenlik gemileri programının mutlak bir başarısızlık gibi göründüğünü kabul etti" dendi.

Yeni korvetlerin kesinlikle askeri operasyonlara uygun olmadığı kaydedilen yazıda, ABD'nin LCS gemilerinin etkinliği konusunda emin olmadığı ve elindeki gemilerin sürekli bakımda olduğu nedeniyle 2014'te siparişi azaltmak zorunda kaldığı hatırlatıldı.

ABD Donanması Deniz Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, 2018'de ABD denizcileri tek bir gemiyi bile hızlı biçimde savaşa hazır duruma getiremeyecek.

'YÜKSEK YOĞUNLUKTAKİ ÇATIŞMAYA DAYANAMAZ'

LCS gemilerinin bariz kusurları arasında radar sistemlerinin yetersiz, gemisavar füzelerine karşı koruma yeteneğinin kısıtlı ve güçlü saldırı durumunda hasarı azaltacak koruma mekanizmanın eksik olması gösterildi.

Yazıda, "LCS modifikasyonundan hiçbir gemi, yüksek yoğunluktaki çatışmaya dayanamaz" dendi.

Daha önce ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, sahil güvenlik gemilerinin küçük saldırı gemilerine karşı testlerde kendini kötü gösterdiğini itiraf etmişti.