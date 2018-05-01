Pompeo, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda ilk konuşmasını yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bakanlıktaki ilk konuşmasında "Amerikalı diplomatlar dünyanın her köşesinde olmalı ve bizim amaçlarımızı yerine getirmek için çalışmalıdır" dedi.

Pompeo, geçen hafta Kongre'den onay almasının ardından ilk kez Dışişleri Bakanlığına gelerek, çalışanlara hitap etti. Bakanlığa "yeni bir hayat" getireceğini taahhüt eden Pompeo, "Benim görevim sizlere öncülük yapmak. Amerika hedeflerine, sizler olmadan ulaşamaz. Ben de sizin bu hedeflere ulaşmanıza yardımcı olacağım" diye konuştu.

Pompeo, diplomasinin önemine işaret ederek, "Amerikalı diplomatlar, dünyanın her köşesinde olmalı ve bizim amaçlarımızı yerine getirmek için çalışmalıdır" değerlendirmesini yaptı.

Dışişleri Bakanı Pompeo, geçen hafta Senato'daki oylamanın ardından ABD'nin 70. Dışişleri Bakanı olmuştu.

Kongre'de onaylanmasının ardından Brüksel'de katıldığı NATO toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Pompeo, daha sonra Riyad, Kudüs ve Amman'ı ziyaret ederek, üst düzey görüşmelerde bulunmuştu.