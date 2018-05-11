Pamela'dan Kanye'ye çağrı: İfade özgürlüğünü savunuyorsan Assange'ı desteklemelisin

Amerikan devletinin yüz binlerce gizli belgesini WikiLeaks'te yayımlaması sonrası ABD'ye iadesinin gündeme gelmesi üzerine Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınan Assange'ın en hararetli savunucularından olan Anderson, West'e bir mektup gönderdi.
Özellikle 'Baywatch' dizisiyle dünya çapında şöhret olan aktris, TMZ'nin ulaştığı mektupta, West'e şöyle hitap etti: ''Julian Assange hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum. Ben onu destekliyorum ve senin de İfade Özgürlüğüne değer verdiğini biliyorum.''
'ASSANGE'I ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR'
''Assange için bilhassa Amerika'da görünür, duyulur olmak iyi bir şey olur. Hükümetlerin yolsuzluklarını ifşa ettiği için onu Amerika'da müebbet hapse atmak, hatta daha da kötüsünü yapmak istiyorlar. Bence onu öldürmeye çalışıyorlar. Bu, İşkence.''
Playboy dergisine verdiği pozlarla da tanınan sarışın model, WikiLeaks kurucusunun 6 yıldır küçük bir odada hapis hayatı yaşadığını, ziyaretçi, telefon, internet erişimi olmadığını öne sürerek şunları söyledi:
''O bir dahi. Gençlerin sevdiği gerçek bir dünya lideri. Dolayısıyla daha fazla insanın onun için ses vermesini ve onun mücadelesini paylaşmasını istiyorum. Kamuoyu desteği, serbest kalmasını sağlayabilir. Medya tekelleşmiş vaziyette. O yüzden bazı cesur sesler, bu konuda ilerleme kaydetmek için tek Umudumuz.''
Anderson, kamuoyu karşısında 'süzgeçten geçirmeden' konuşup davranmasına 'saygı duyduğunu' söyleyerek ünlü rapçinin egosunu okşamayı da ihmal etmedi.
West, ''Beni Trump'ı sevmekten alıkoyamazsınız. Biz ikimiz ejderha enerjisiyiz. O benim kardeşim'' diye tweetlemesinden bir hafta sonra şöyle konuşmuştu: ''400 yıllık kölelik lafını duyunca… 400 yıl mı? Bu, kulağa bir tercih gibi geliyor. 400 yıldır köleydiniz ve hepiniz birden mi, demek geliyor.'' Tepkiler üzerine 'Bay Kim Kardashian', 'zihin hapishanesini yıkan düşünce özgürlüğü' savunması yapmıştı.
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