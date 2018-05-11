Kayıt
18:12 11 Mayıs 2018
Ankara+ 20°C
İstanbul+ 20°C
Canlı Yayın
    Arama
    Pamela Anderson Moskova'da

    Pamela'dan Kanye'ye çağrı: İfade özgürlüğünü savunuyorsan Assange'ı desteklemelisin

    © Sputnik / Maksim Blinov
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 20

    Pamela Anderson, 'Trumpçı, köleci' açıklamalarıyla şimşekleri çeken rapçi Kanye West'e mektup yazdı: Madem ifade özgürlüğünü savunuyorsun, o zaman WikiLeaks kurucusu Julian Assange'a destek ol.

    Kanye West, 2015 Pan Am Oyunları'nın kapanış töreninde, Toronto, Kanada
    © REUTERS / Matt Detrich-USA TODAY
    Trump'çı Kanye West bu kez köleliğin bir tercih olduğunu savundu
    Haziran 2012'den beri Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde yaşamak zorunda kalan WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ı 'kurtarmak' için seferber olan ünlü model-aktris Pamela Anderson, tartışmalı açıklamalar yapıp 'zihin hapishanesini' yıktığını savunan rapçi Kanye West'in kapısını çaldı. Anderson, geçmişte vide kliplerinde rol aldığı West'e ''Madem ifade özgürlüğünü savunuyorsun, Assange'ı destekle'' çağrısı yaptı.

    Amerikan devletinin yüz binlerce gizli belgesini WikiLeaks'te yayımlaması sonrası ABD'ye iadesinin gündeme gelmesi üzerine Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınan Assange'ın en hararetli savunucularından olan Anderson, West'e bir mektup gönderdi.

    Kanye West'ten başkan seçilen Donald Trump'a kutlama ziyareti, Trump Tower, New York, 13 Aralık 2016
    © AFP 2018 / TIMOTHY A. CLARY
    Trump'ı kardeşi ilan eden Kanye West 'bitti'
    'ASSANGE HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUN?'

    Özellikle 'Baywatch' dizisiyle dünya çapında şöhret olan aktris, TMZ'nin ulaştığı mektupta, West'e şöyle hitap etti: ''Julian Assange hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum. Ben onu destekliyorum ve senin de İfade Özgürlüğüne değer verdiğini biliyorum.''

    'ASSANGE'I ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR'

    Donald Trump - Kanye West
    © REUTERS / Andrew Kelly
    New York’ta sürpriz ‘zirve’
    ABD Başkanı Donald Trump'a 'kardeşim' diyerek tam destek vermesinin ardından 'siyahların köleliğinin bir tercih olabileceğini' söyleyerek şimşekleri üzerine çekince düşünce ve ifade özgürlüğü şampiyonluğuna soyunan hip hopçunun desteğini arayan Anderson şöyle devam etti:

    ''Assange için bilhassa Amerika'da görünür, duyulur olmak iyi bir şey olur. Hükümetlerin yolsuzluklarını ifşa ettiği için onu Amerika'da müebbet hapse atmak, hatta daha da kötüsünü yapmak istiyorlar. Bence onu öldürmeye çalışıyorlar. Bu, İşkence.''

    Pamela Anderson
    © AFP 2018 / Thomas SAMSON
    Pamela Anderson, Assange'la ilişkisine açıklık getirdi: Bir erkek hepsini yapabilir mi?
    'MEDYA TEKELİ VAR, CESUR SESLER KONUŞMALI'

    Playboy dergisine verdiği pozlarla da tanınan sarışın model, WikiLeaks kurucusunun 6 yıldır küçük bir odada hapis hayatı yaşadığını, ziyaretçi, telefon, internet erişimi olmadığını öne sürerek şunları söyledi:

    ''O bir dahi. Gençlerin sevdiği gerçek bir dünya lideri. Dolayısıyla daha fazla insanın onun için ses vermesini ve onun mücadelesini paylaşmasını istiyorum. Kamuoyu desteği, serbest kalmasını sağlayabilir. Medya tekelleşmiş vaziyette. O yüzden bazı cesur sesler, bu konuda ilerleme kaydetmek için tek Umudumuz.''

    Pamela Anderson
    © Sputnik / Maxim Blinov
    Pamela, Assange'a olan 'aşkını' anlattı: O bir kahraman
    'SÜZGEÇSİZ' KONUŞMALAR

    Anderson, kamuoyu karşısında 'süzgeçten geçirmeden' konuşup davranmasına 'saygı duyduğunu' söyleyerek ünlü rapçinin egosunu okşamayı da ihmal etmedi.

    West, ''Beni Trump'ı sevmekten alıkoyamazsınız. Biz ikimiz ejderha enerjisiyiz. O benim kardeşim'' diye tweetlemesinden bir hafta sonra şöyle konuşmuştu: ''400 yıllık kölelik lafını duyunca… 400 yıl mı? Bu, kulağa bir tercih gibi geliyor. 400 yıldır köleydiniz ve hepiniz birden mi, demek geliyor.'' Tepkiler üzerine 'Bay Kim Kardashian', 'zihin hapishanesini yıkan düşünce özgürlüğü' savunması yapmıştı.

    Etiketler:
    mektup, TMZ, WikiLeaks, Kanye West, Pamela Anderson, Julian Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliği, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Putin’in takımında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun yanı sıra Vyaçeslav Fetisov ve Pavel Bure gibi eski Rus hokey yıldızları yer aldı.
    Putin Soçi'de hokey oynadı, 5 gol attı
    Karikatür
    Merkel: ABD'nin bizi öylesine koruduğu zamanlar geçti
    İnfografik
    Pantsir S-1 uçaksavar füze sistemi hakkında bilinmesi gerekenler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam