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    ABD Kudüs büyükelçiliği

    Amerikan askeri sitesinden 'İsrailli suikastçiler Erdoğan'ı vurmak için Türkiye'de' iddiası

    © REUTERS /
    ABD
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    ABD'nin askeri haber-analizler yayımlayan Veterans Today sitesine dayandırılan bir iddiaya göre İsrailli suikastçıların Erdoğan'ı hedef almak üzere Türkiye'de bulundukları öne sürüldü.

    Veterans Today sitesinin iddiasını Odatv, Mynet gibi siteler de haber yaptı. Buna göre İsrailli suikastçıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almak için Türkiye'ye geldikleri öne sürüldü.

    'ABD, ERDOĞAN'I ÖLDÜRMEDEN İRAN'A SALDIRAMAZ'

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AFP 2018 / RONEN ZVULUN, OZAN KOSE
    Netanyahu ile Erdoğan'dan Twitter düellosu
    Üst düzey editör Gordon Duff imzalı yazıda ''ABD yönetimi artık öncelikle Erdoğan'ı öldürmeden İran'a saldıramayacağına inanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yanında Erdoğan olmayınca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemek ya da İran'a daha fazla silah satmaktan geri duracak'' iddiasına yer verildi.

    Gazze'de yaşanan katliamın ardından Türkiye ve İsrail arasında yaşanan diplomatik gerilime dikkat çekilen haberde Erdoğan'ın İsrail'i soykırım yapmakla suçladığı ve 'terör devleti' olmakla itham ettiği, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ise Türkiye'yi Hamas'ın en büyük destekçilerinden biri olmakla suçladığı hatırlatıldı.

    'SADECE İNGİLTERE ERDOĞAN'IN YANINDA'

    Haberde, Erdoğan'ın Putin ve Esad ile işbirliği yaparak 'İdlib'i özgürleştireceği' iddiasında bulunulurken, Türkiye ABD ilişkilerine dair şu ifade kullanıldı:

    "Sadece İngiltere Türkiye'nin yanında duruyor ve onu ABD'den uzaklaştırıyor. Türkiye'nin meclisinde, sokaklarında ve bölgede ABD karşıtı duygular hızla artıyor."

    'ABD TÜRKİYE'YE BİR SOKAK FAHİŞESİ GİBİ DAVRANIYOR'

    ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'in de katıldığı galada Başkan Donald Trump tarih yazıyor diyen Netanyahu, Bu cesur kararı için çok minnettarız, halkımız sonsuza kadar kendisine minnetter kalacak ifadelerini kullandı.
    © REUTERS /
    Netanyahu: Erdoğan öldürmeyi çok iyi bilir
    Erdoğan'ın çözülmesi en zor liderlerden biri olduğunu belirten değerlendirmede, Türkiye'nin NATO'nun en önemli güç merkezlerinden biri olduğu, stratejik konumu ve sanayileşme düzeyinin dikkat çektiği belirtildi. Ancak, ABD'nin Türkiye'ye 'bir sokak fahişesi' olarak davrandığı görüşü belirtildi.

    Erdoğan'ın, ABD'nin Türkiye içerisinde Kürtlerin merkezinde durduğu bir terör örgütü inşa ettiğini farkında olduğunu belirtirken, örgüte ABD tarafından silah gönderildiği fikri dile getirildi.

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    Etiketler:
    Kudüs, Türkiye-İsrail İlişkileri, Recep Tayyip Erdoğan, ABD
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