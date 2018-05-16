Amerikan askeri sitesinden 'İsrailli suikastçiler Erdoğan'ı vurmak için Türkiye'de' iddiası

Veterans Today sitesinin iddiasını Odatv, Mynet gibi siteler de haber yaptı. Buna göre İsrailli suikastçıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almak için Türkiye'ye geldikleri öne sürüldü.
'ABD, ERDOĞAN'I ÖLDÜRMEDEN İRAN'A SALDIRAMAZ'
Gazze'de yaşanan katliamın ardından Türkiye ve İsrail arasında yaşanan diplomatik gerilime dikkat çekilen haberde Erdoğan'ın İsrail'i soykırım yapmakla suçladığı ve 'terör devleti' olmakla itham ettiği, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ise Türkiye'yi Hamas'ın en büyük destekçilerinden biri olmakla suçladığı hatırlatıldı.
'SADECE İNGİLTERE ERDOĞAN'IN YANINDA'
Haberde, Erdoğan'ın Putin ve Esad ile işbirliği yaparak 'İdlib'i özgürleştireceği' iddiasında bulunulurken, Türkiye ABD ilişkilerine dair şu ifade kullanıldı:
"Sadece İngiltere Türkiye'nin yanında duruyor ve onu ABD'den uzaklaştırıyor. Türkiye'nin meclisinde, sokaklarında ve bölgede ABD karşıtı duygular hızla artıyor."
'ABD TÜRKİYE'YE BİR SOKAK FAHİŞESİ GİBİ DAVRANIYOR'
Erdoğan'ın, ABD'nin Türkiye içerisinde Kürtlerin merkezinde durduğu bir terör örgütü inşa ettiğini farkında olduğunu belirtirken, örgüte ABD tarafından silah gönderildiği fikri dile getirildi.
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