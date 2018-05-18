Yanny mi, Laurel mı, yoksa covfefe mi?

Kayıttaki mekanik ses ne diyor, Yanny mi yoksa Laurel mi?
'Yanny mi, Laurel mi?' oylaması çılgınlık halini alırken Trump yönetimi de tartışmaya dahil olmakta gecikmedi.
Beyaz Saray'ın Twitter hesabından bir video paylaşıldı.
#Laurel? #Yanny? Or… pic.twitter.com/5hth07SdGY— The White House (@WhiteHouse) 17 Mayıs 2018
Ivanka Trump'ın 'Laurel olduğu o kadar net ki' diyerek açtığı videoda her bir çalışan hiç şüpheye düşmeksizin kesinkes taraf tuttu.
Trump'ın seçim kampanyasını yönettikten sonra Beyaz Saray'da danışmanlık yapan Kellyanne Conway ise kamuoyunu manipüle etmek için her türlü eğip bükme işini yaptığına ima etti:
''Laurel diyor. Ama ihtiyacınız varsa hemen Yanny tarafına geçerim.''
PENCE: YANNY KİM Kİ?
Başkan Yardımcısı Mike Pence ''Yanny de kim oluyor ki'' tepkisini gösterirken Başkan Donald Trump telif hakkı kendisine ait olan sözle ortaya çıktı: ''Ben 'covfefe' duyuyorum.''
COVFEFE EFSANESİ GERİ DÖNDÜ
Seçim kampanyası boyunca ve koltuğa oturduğundan beri ana akım medyayı 'yalan haber medyası' diye niteleyen Trump, geçen yıl 30 Mayıs'ı 31 Mayıs'a bağlayan geceyarısı "Basında sürekli olarak olumsuz yer verilmesine rağmen'' diye bir tweet atmaya çalışırken İngilizce 'coverage' kelimesi yerine 'covfefe' yazmıştı.
'KEYFİNİ ÇIKARIN'
Tüm dünyada 'covfefe' tartışması alıp yürürken Trump 6 saat sonra bu mesajı silip "Kim 'covfefe'nin gerçek anlamını tahmin edebilecek? Tadını çıkarın!" diye dalga geçti.
ABD Başkanı 'Yanny mi, Laurel mi' tartışmasına da 'Bana her şey covfefe' edasıyla meydan okudu.
Bazı medya organları, 'Yanny mi, Laurel mi' tartışmasını 'covfefe' sözüyle bitirdiği için Trump'ı 'kınadı'.
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