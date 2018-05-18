Yanny mi, Laurel mı, yoksa covfefe mi?

Sosyal medyada paylaşılan tek kelimelik ses kaydında 'Yanny mi, Laurel mi' denildiği çılgınlığı alıp başını giderken Beyaz Saray tam teşeküllü şekilde tartışmaya dahil oldu. Trump 'Bana her şey covfefe' tavrıyla noktayı koydu.

2015'te Tumblr'da paylaşılan bir fotoğraftaki elbisenin ne renk (beyaz-altın sarısı mı yoksa mavi-siyah mı) olduğuyla ilgili tartışmanın tüm interneti meşgul etmesinin ardından bu kez Twitter ve Reddit'te paylaşılan tek kelimelik bir ses kaydı internet kullanıcılarını esir aldı:

Kayıttaki mekanik ses ne diyor, Yanny mi yoksa Laurel mi?

'Yanny mi, Laurel mi?' oylaması çılgınlık halini alırken Trump yönetimi de tartışmaya dahil olmakta gecikmedi.

Beyaz Saray'ın Twitter hesabından bir video paylaşıldı.

© REUTERS / Eric Vidal Trump 'yatmadan önceki son tweeti'nde ne demek istedi? ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan sürekli birilerini kovmasına rağmen epey kalabalık bir kadro 'Yanny mi, Laurel mi?' tartışmasıyla ilgili görüş bildirdi.

Ivanka Trump'ın 'Laurel olduğu o kadar net ki' diyerek açtığı videoda her bir çalışan hiç şüpheye düşmeksizin kesinkes taraf tuttu.

Trump'ın seçim kampanyasını yönettikten sonra Beyaz Saray'da danışmanlık yapan Kellyanne Conway ise kamuoyunu manipüle etmek için her türlü eğip bükme işini yaptığına ima etti:

''Laurel diyor. Ama ihtiyacınız varsa hemen Yanny tarafına geçerim.''

PENCE: YANNY KİM Kİ?

Başkan Yardımcısı Mike Pence ''Yanny de kim oluyor ki'' tepkisini gösterirken Başkan Donald Trump telif hakkı kendisine ait olan sözle ortaya çıktı: ''Ben 'covfefe' duyuyorum.''

COVFEFE EFSANESİ GERİ DÖNDÜ

Seçim kampanyası boyunca ve koltuğa oturduğundan beri ana akım medyayı 'yalan haber medyası' diye niteleyen Trump, geçen yıl 30 Mayıs'ı 31 Mayıs'a bağlayan geceyarısı "Basında sürekli olarak olumsuz yer verilmesine rağmen'' diye bir tweet atmaya çalışırken İngilizce 'coverage' kelimesi yerine 'covfefe' yazmıştı.

'KEYFİNİ ÇIKARIN' © REUTERS / Brendan McDermid Clinton’a göre ‘covfefe’ Trump’tan Ruslara ‘gizli bir mesaj’

Tüm dünyada 'covfefe' tartışması alıp yürürken Trump 6 saat sonra bu mesajı silip "Kim 'covfefe'nin gerçek anlamını tahmin edebilecek? Tadını çıkarın!" diye dalga geçti.

ABD Başkanı 'Yanny mi, Laurel mi' tartışmasına da 'Bana her şey covfefe' edasıyla meydan okudu.

Bazı medya organları, 'Yanny mi, Laurel mi' tartışmasını 'covfefe' sözüyle bitirdiği için Trump'ı 'kınadı'.