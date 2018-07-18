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08:23 19 Temmuz 2018
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    Türkiye ilk F-35 uçağını teslim aldı

    F-35'lerin fiyatında indirim

    © AA / Atılgan Özdil
    ABD
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    F-35 savaş uçağının ana üreticisi olan Lockheed Martin’in ABD Hava Kuvvetleri için yapma kararı aldığı yüzde 6 oranındaki fiyat indiriminden Türkiye gibi projeye ortak olan ülkeler ile uçağı satın almak isteyen proje dışındaki ülkelerin de yararlanacağı bildirildi.

    Türkiye ilk F-35 uçağını teslim aldı
    © AA / Atılgan Özdil
    Türkiye, ilk F-35 uçağını ABD'de düzenlenen törenle teslim aldı
    ABD ile 141 uçak satışı için anlaşma imzalayan Lockheed Martin, uçağın en yaygın modeli olan F-35A'nın fiyatını Şubat 2017'deki anlaşmaya göre yaklaşık yüzde 6 düşürerek 94.3 milyon dolardan 89 milyon dolara geri çekti.

    88 MİLYONA DOLARDAN 80 MİLYON DOLARA KADAR İNEBİLECEK

    Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre Lockheed Martin'e yakın kaynaklar, Avustralya, Danimarka, İsrail, İtalya, Japonya, Hollanda, Norveç, Türkiye, Güney Kore, İngiltere ve ABD gibi F-35 müşterilerinin 2018 yılında toplamda 135'den fazla uçak almayı hedeflediklerini, 2020 yılı için planlanan teslimatların uçak başına 88 milyon dolar karşılığında yapılmasının planlandığını bildirdi. Yetkililer, F-35 programında hedef üretimin 3 bin uçak olduğunu, büyük miktarda sipariş sağlanması halinde F-35A'nın birim fiyatının ileride 80 milyon dolara kadar inebileceğini hesaplıyor.

    İLK TESLİMAT YAPILMIŞTI

    Türkiye ilk F-35 uçağını teslim aldı
    © AA / Atılgan Özdil
    Pentagon: F-35’in Türkiye’ye teslimi politik bir konu, Beyaz Saray karar verecek
    Türkiye'ye ilk F-35A teslim törenin geçen 21 Haziran'da Lockheed Martin'in Fort Worth'daki tesislerinde yapılmıştı. F-35A'ları kullanacak pilotların eğitimi de Arizona'daki Luke Hava Üssü'nde başlamıştı.

    İLK ETAPTA 30 ADET

    Türkiye 30'u kesin 100 F-35 siparişi vermişti.Kesin siparişi verilen 30 F-35'in 2023'e kadar TSK'nın envanterine girmesi bekleniyor.

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    Etiketler:
    F-35, Hürriyet, Lockheed Martin, ABD, Türkiye
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