F-35'lerin fiyatında indirim

88 MİLYONA DOLARDAN 80 MİLYON DOLARA KADAR İNEBİLECEK
Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre Lockheed Martin'e yakın kaynaklar, Avustralya, Danimarka, İsrail, İtalya, Japonya, Hollanda, Norveç, Türkiye, Güney Kore, İngiltere ve ABD gibi F-35 müşterilerinin 2018 yılında toplamda 135'den fazla uçak almayı hedeflediklerini, 2020 yılı için planlanan teslimatların uçak başına 88 milyon dolar karşılığında yapılmasının planlandığını bildirdi. Yetkililer, F-35 programında hedef üretimin 3 bin uçak olduğunu, büyük miktarda sipariş sağlanması halinde F-35A'nın birim fiyatının ileride 80 milyon dolara kadar inebileceğini hesaplıyor.
İLK TESLİMAT YAPILMIŞTI
İLK ETAPTA 30 ADET
Türkiye 30'u kesin 100 F-35 siparişi vermişti.Kesin siparişi verilen 30 F-35'in 2023'e kadar TSK'nın envanterine girmesi bekleniyor.
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