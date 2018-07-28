ABD Kongresi, Pentagon'dan uzaya silah konuşlandırmasını istiyor

ABD merkezli The Drive dergisine göre, Kongre’de üzerinde anlaşılan 2019 savunma harcamaları tasarısını hazırlayan siyasetçiler, aksi yönde fikir beyan ettiği bir rapor hazırlıyor olmasına rağmen, Pentagon’dan, ‘her ne olursa olsun uzay silahları geliştirmesini’ talep etti.

The Drive'da yer alan Joseph Trevithick imzalı haber analize göre, ABD'de Kongre'nin her iki kanadının da üzerinde bu hafta uzlaştığı savunma harcamaları tasarısı, ABD'yi hedef alan balistik füzeleri tespit edebilecek uyarıcı uydular ve bu füzeleri uzaydan imha edecek silahlar geliştirmek için Pentagon'u görevlendiriyor.

İLK TEST 2022'DE

Savunma harcamaları tasarısına göre, Amerikan Füze Savunma Ajansı'ndan, ABD'yi hedef alan balistik füzeleri imha etmesi için uzaya konuşlandırılacak silah programına yönelik bir plan hazırlaması ve bu silahların prototipini 2022'de test etmesi bekleniyor.

Congress demands space-based missile defense weapons and sensors no matter what:https://t.co/J1UVCodb0X — The War Zone (@thewarzonewire) 25 Temmuz 2018

SENSÖRLER 2022'DEN ÖNCE YERLEŞTİRİLECEK

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​Tasarı metninden, ülkeyi hedef alan füzeleri tespit edecek sensörlerin, yani uyarıcı uyduların da uzaya 2022 bitmeden yerleştirilmesi gerektiği anlaşılıyor. Ayrıca, uzaya konuşlandırılacak füze imha silahları, ‘bölge odaklı’ işleyeceği, yani dünyanın belirli bir bölgesinden gelebilecek saldırılara göre konumlandırılacağı belirtiliyor.

UZMANLAR KARŞI

The Drive dergisindeki yazıya göre, Pentagon’a bağlı Amerikan Füze Savunma Ajansı, ajansın uzmanlarının bu planın aleyhinde fikir beyan ettikleri bir rapor üzerinde çalışıyor olmasına rağmen, bu takvimi izlemeye zorunlu tutuluyor.

Tasarıya göre Pentagon’un, uzay sensör ve silahları geliştirmeye başlaması için bu raporun tamamlanmasını beklemesine izin verilmediği belirtilen dergiye göre, bu da, tasarı metninde ‘ABD ordusundan, sonucu ne olursa olsun kendi uzmanlarının fikirlerini önemsememesinin istendiği anlamına geliyor.’

REAGAN'IN MEŞHUR YILDIZ SAVAŞLARINA GERİ DÖNÜŞ

Öte yandan ABD’de yıllar önce de benzer bir proje geliştirilmişti. Dönemin ABD başkanı Ronald Reagan tarafından 1983’te açıklanan ve ‘Yıldız Savaşları’ olarak adlandırılan proje ülkenin, uzay ya da karadan gelebilecek balistik füze saldırılarına karşı korunması için uzaya savunma silahları yerleştirilmesini öngörüyordu.

Bu arada Rusya Dışişleri de ABD Kongresi’nde üzerinde anlaşılan savunma harcamaları taslağı karşısında sessiz kalmadı. Dışişleri’nden yapılan yazılı açıklamada, ABD’ye uzaya silah konuşlandırma planından vazgeçme çağrısı yapıldı.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de defalarca istediklerinin silahlanma yarışı olmadığını söylemiş fakat ABD’nin de aynı şeyi isteyip istemediği konusunda şüphelerinin olduğunu belirtmişti.