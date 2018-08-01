Bloomberg: ABD, Türkiye'de ekonomik yaptırım uygulayacağı kurum ve kişilerin listesini hazırladı

Bloomberg'in internet sitesinde yayımlanan bir haberde ABD'nin Türkiye'de ekonomik yaptırım uygulayacağı kişilerin ve kurumların listesini hazırladığı bildirildi.

© REUTERS / Leah Millis Pence: Rahip serbest bırakılmazsa Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayacağız

Bloomberg sitesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre ABD hükümeti, Türkiye’de bazı ABD vatandaşlarının ve diplomatik misyon görevlilerinin hapsedilmesine karşılık olarak Türk şirketler ve kişilerden oluşan ekonomik yaptırımlar listesi hazırladı.

ABD’nin Türkiye’ye hazırladığı yaptırım listesinin, Rus şirketlere ve işadamlarına yönelik hazırlanmış olan yaptırım listesini model aldığı kaydedildi.

Haberde, söz konusu yaptırımların 2016 tarihli 'Küresel Magnitsky Yasası' kapsamında uygulanacağı belirtildi.