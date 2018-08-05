Rus Maslahatgüzar, ABD Dışişleri'ne çağrıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Jirnov'un Moskova'nın Washington'a yönelik ‘saldırgan' politikası yüzünden çağrıldığını açıkladı.

Assistant Secretary Mitchell convoked #Russia Chargé Zhirnov to answer for the Kremlin’s attempts to use social media accounts to promote violent and divisive causes in the U.S. – we will not tolerate this aggressive interference. https://t.co/dnIHR0GIOt — Heather Nauert (@statedeptspox) August 5, 2018

​Nauert, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Yardımcısı Mitchell, Kremlin'in ABD'de şiddet ve bölünme propagandası için sosyal medyayı kullanma çabalarıyla ilgili yorum almak için Rusya Maslahatgüzarı Jirnov'u bakanlığa çağırdı. Biz bu saldırgan müdahaleye tahammül edemeyiz" diye yazdı.

Facebook, seçimler öncesinde Amerikan toplumuna politik 'etki çabalarını' tespit ettiklerini duyurmuştu. Bunun üzerine ABD yönetimi, Rusya'dan ülkenin iç işlerine 'müdahaleyi' sonlandırmaya çağırmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu tür ifadelerin açık bir şekilde Başkan Donald Trump'ın seçilmesinin meşruluğunu sorgulayan politik güçlerinin 'ekmeğine yağ sürmek' olduğunu açıklamıştı.