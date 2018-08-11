Rus uzmanlar: ABD Türkiye'nin çoğu konuda fikir sahibi olma hakkını tanımaya hazır değil

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den ithal edilen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini ikiye katlama kararını değerlendiren uzmanlar, Washington’un birçok ülkeye karşı sürdürdüğü bu politikasını kabul etmeyen devletler arasında işbirliğinin güçleneceği görüşünde.

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Russia Today (RT), ABD'nin gümrük vergisi adımının, Ankara'nın Batı'dan uzaklaşmasından, Suriye krizinin çözümüyle ilgili ihtilaflardan ve Ankara'nın Moskova ile imzaladığı S-400 anlaşmasından kaynaklanıyor olabileceğini belirtip Rus siyaset uzmanlarının bu konudaki görüşlerine yer verdi.

Haber analizinde ABD'nin Türkiye'den ithal edilen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini ikiye katlama kararın sonrası vergi yükünün çelik için yüzde 50, alüminyum için yüzde 20 olacağını hatırlatan RT, Rusya Uluslararası İnsani ve Siyasi Araştırmalar Enstitüsü'nün uzmanlarından Vladimir Bruter'in değerlendirmelerini aktardı.

‘TÜRKİYE ABD'DEN UZAKLAŞTI'

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Bruter, Trump'ın Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini arttırma kararının, ABD'nin Türkiye'nin çoğu konuda fikir sahibi olma hakkını tanımaya hazır olmadığını ortaya koyduğunu belirtti.

Rusya Uluslararası İnsani ve Siyasi Araştırmalar Enstitüsü uzmanı, şunları söyledi:

"ABD şüphesiz Türkiye'yi o bölgedeki stratejik müttefiki olarak görüyor, ancak şimdi muhtemelen durum değişti. Türkiye, en azından Suriye'deki tüm konularla ilgili fikir sahibi olduğu için ABD'nin stratejik ortağı değil. Bu nedenle Türkiye şu anda ABD'den uzaklaştı, fakat ABD, onun daha da uzaklaşacağı korkusuyla kilit konularda anlaşmak için bir takım unsurlar bulmaya çalışacak.''

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Trump'ın uzun vadede Ankara'ya taviz vermeye büyük bir olasılıkla hazır olmadığına dikkat çeken Bruter, yine de Washington'un güncel konularda müzakerelerden vazgeçmeyeceğinden emin olduğunu söyledi. "ABD, Türkiye'nin Washington'un etki alanından çok hızlı uzaklaşmaması için bunu yapmak zorunda kalacak" dedi.

NEDENLERDEN BİRİ S-400

Rusya Bilimler Akademisi ABD ve Kanada Enstitüsü Öğretim Üyesi Vladimir Vasilyev ise Washington'un Ankara'ya yönelik bu politikasının nedenlerinden birinin Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alması olduğunu belirtti.

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ABD'nin F-35 savaş uçaklarını Ankara'ya satmaktan vazgeçme tehdidinin de iki ülke arasındaki ilişkileri zora soktuğunu hatırlatan Vasilyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aslında 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ABD'ye güvenmemeye başladığını ve Trump idaresinin ikili ilişkileri düzeltemediğini vurguladı.

'ABD VE AVRUPA'YA GÜVENEMEZ'

Rus uzman, "Bu durum, Erdoğan'ın genel olarak politikasında Batı vektöründen uzaklaşmasından kaynaklanıyor olabilir. Belki de Batı'nın bizzat kendisini desteklemeye hazır olduğuna inanmıyor. Ne Amerika ne de Batı Avrupa, onu Türkiye lideri olarak görmek istemiyor ve bu eğilim muhtemelen ileride de devam edecek" diye konuştu.

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Trump'ın gümrük vergilerini arttırma kararını duyurmasının ardından Erdoğan, Türkiye'deki döviz krizini değerlendirdiği dünkü konuşmasında İran, Rusya ve bazı Avrupa ülkeleriyle ilişkilerin başarılı bir şekilde geliştiğine dikkat çekmişti.

'RUSYA-ÇİN-İRAN BİRLİĞİNE TÜRKİYE DE KATILACAK'

Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Sorunları Araştırma Merkezi uzmanı Konstantin Blohin, Trump'ın yaptıklarının iki ülke arasındaki ilişkilerde varolan krizi daha da derinleştirdiğini söyledi.

Blohin, "Bu tutum, Washington'un politikasını kabul etmeyen tüm devletlerin arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmesine yol açacak. Rusya, Çin ve İran arasındaki işbirliğinin ne şekilde güçlendiğini görüyoruz. Türkiye'nin de bu birliğe katılacağını düşünüyorum" dedi.