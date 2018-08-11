Kayıt
20:40 11 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Beyaz Saray

    Rus uzmanlar: ABD Türkiye'nin çoğu konuda fikir sahibi olma hakkını tanımaya hazır değil

    © REUTERS / Gary Cameron
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 51

    ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den ithal edilen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini ikiye katlama kararını değerlendiren uzmanlar, Washington’un birçok ülkeye karşı sürdürdüğü bu politikasını kabul etmeyen devletler arasında işbirliğinin güçleneceği görüşünde.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kaynak
    Erdoğan'dan ABD'ye: Bu trendi tersine çeviremezlerse yeni dost ve müttefikler arayacağız
    Russia Today (RT), ABD'nin gümrük vergisi adımının, Ankara'nın Batı'dan uzaklaşmasından, Suriye krizinin çözümüyle ilgili ihtilaflardan ve Ankara'nın Moskova ile imzaladığı S-400 anlaşmasından kaynaklanıyor olabileceğini belirtip Rus siyaset uzmanlarının bu konudaki görüşlerine yer verdi.

    Haber analizinde ABD'nin Türkiye'den ithal edilen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini ikiye katlama kararın sonrası vergi yükünün çelik için yüzde 50, alüminyum için yüzde 20 olacağını hatırlatan RT, Rusya Uluslararası İnsani ve Siyasi Araştırmalar Enstitüsü'nün uzmanlarından Vladimir Bruter'in değerlendirmelerini aktardı.

    ‘TÜRKİYE ABD'DEN UZAKLAŞTI'

    Çelik- Gümrük vergisi
    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Türk çelik şirketleri ABD'ye dava açacak
    Bruter, Trump'ın Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini arttırma kararının, ABD'nin Türkiye'nin çoğu konuda fikir sahibi olma hakkını tanımaya hazır olmadığını ortaya koyduğunu belirtti.

    Rusya Uluslararası İnsani ve Siyasi Araştırmalar Enstitüsü uzmanı, şunları söyledi:

    "ABD şüphesiz Türkiye'yi o bölgedeki stratejik müttefiki olarak görüyor, ancak şimdi muhtemelen durum değişti. Türkiye, en azından Suriye'deki tüm konularla ilgili fikir sahibi olduğu için ABD'nin stratejik ortağı değil. Bu nedenle Türkiye şu anda ABD'den uzaklaştı, fakat ABD, onun daha da uzaklaşacağı korkusuyla kilit konularda anlaşmak için bir takım unsurlar bulmaya çalışacak.''

    Özgürlük Anıtı
    Sputnik
    Akşener'den Trump'a: Hürriyet anıtınızın parasını biz verdik
    'TRUMP'TAN UZUN VADELİ DEĞİL KISA VADELİ HAMLE GELİR'

    Trump'ın uzun vadede Ankara'ya taviz vermeye büyük bir olasılıkla hazır olmadığına dikkat çeken Bruter, yine de Washington'un güncel konularda müzakerelerden vazgeçmeyeceğinden emin olduğunu söyledi. "ABD, Türkiye'nin Washington'un etki alanından çok hızlı uzaklaşmaması için bunu yapmak zorunda kalacak" dedi.

    NEDENLERDEN BİRİ S-400

    Rusya Bilimler Akademisi ABD ve Kanada Enstitüsü Öğretim Üyesi Vladimir Vasilyev ise Washington'un Ankara'ya yönelik bu politikasının nedenlerinden birinin Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alması olduğunu belirtti.

    Türkiye-Rusya bayrağı
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Rusya'dan Türkiye'ye destek: Türkiye, ABD'nin ekonomik saldırısına direnmeli
    15 TEMMUZ'DAN BERİ

    ABD'nin F-35 savaş uçaklarını Ankara'ya satmaktan vazgeçme tehdidinin de iki ülke arasındaki ilişkileri zora soktuğunu hatırlatan Vasilyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aslında 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ABD'ye güvenmemeye başladığını ve Trump idaresinin ikili ilişkileri düzeltemediğini vurguladı.

    'ABD VE AVRUPA'YA GÜVENEMEZ'

    Rus uzman, "Bu durum, Erdoğan'ın genel olarak politikasında Batı vektöründen uzaklaşmasından kaynaklanıyor olabilir. Belki de Batı'nın bizzat kendisini desteklemeye hazır olduğuna inanmıyor. Ne Amerika ne de Batı Avrupa, onu Türkiye lideri olarak görmek istemiyor ve bu eğilim muhtemelen ileride de devam edecek" diye konuştu.

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
    © AP Photo / Vahid Salemi
    İran, Türkiye'yi savundu: Trump'ın, NATO müttefikine ekonomik zorlukları coşkuyla dayatması utanç verici
    GÜMRÜK VERGİLERİNE YANIT OLARAK YAKINLAŞMA

    Trump'ın gümrük vergilerini arttırma kararını duyurmasının ardından Erdoğan, Türkiye'deki döviz krizini değerlendirdiği dünkü konuşmasında İran, Rusya ve bazı Avrupa ülkeleriyle ilişkilerin başarılı bir şekilde geliştiğine dikkat çekmişti.

    'RUSYA-ÇİN-İRAN BİRLİĞİNE TÜRKİYE DE KATILACAK'

    Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Sorunları Araştırma Merkezi uzmanı Konstantin Blohin, Trump'ın yaptıklarının iki ülke arasındaki ilişkilerde varolan krizi daha da derinleştirdiğini söyledi.

    Blohin, "Bu tutum, Washington'un politikasını kabul etmeyen tüm devletlerin arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmesine yol açacak. Rusya, Çin ve İran arasındaki işbirliğinin ne şekilde güçlendiğini görüyoruz. Türkiye'nin de bu birliğe katılacağını düşünüyorum" dedi.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Samsung Galaxy Note9
    Samsung yeni ürünü Galaxy Note9’u tanıttı
    Karikatür
    Rusya’dan ABD’ye: Yaptırımlar devam ederse ekonomik savaş ilan edildi sayarız
    İnfografik
    ABD'nin İran'a karşı yaptırımları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet