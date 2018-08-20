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13:35 20 Ağustos 2018
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    Halk Bankası - Halkbank

    WSJ: Ankara'nın 'Brunson'ın özgürlüğü karşılığı Halkbank'a milyarlarca dolarlık ceza geri çekilsin' teklifini Trump reddetti

    © AA /
    ABD
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    Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, ABD'nin Halkbank hakkındaki soruşturmayı ve para cezasını düşürmesi karşılığı Brunson'ın serbest bırakılması teklifinin Trump tarafından reddedildiğini söyledi.

    Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Türkiye'de 2 yıl tutukluluktan sonra evhapsine çıkarılan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması gerekçesiyle yaptırım uygulamaya başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ankara'nın bu konudaki pazarlıklara Halkbank'ı karıştırmasına karşı çıktığına dair yeni bir haber geldi.

    WSJ'ye konuşan Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, Ankara'dan ''Halkbank hakkındaki soruşturmayı düşürün, rahibi serbest bıralım'' teklifi geldiğini söyledi.

    Buna göre teklif, 'Brunson hakkındaki terör suçlamalarının düşürülmesi karşılığı ABD Hazine Bakanlığı'nın Halkbank'a getirdiği milyarlarca dolarlık cezanının geri çekilmesi' talebini içeriyordu.

    Mehmet Hakan Atilla
    © AP Photo / Elizabeth Williams
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    Teklifin reddedildiğini aktaran Beyaz Saray'dan üst düzey yetkili, ''Gerçek bir NATO müttefiki, zaten Brunson'ı tutuklamazdı'' dedi.

    Trump yönetimi teklifi reddederek Türkiye'ye karşı yeni yaptırımların da önünü açtı.

    Ucu Türkiye'ye kadar uzanan İran'a yeni yaptırımlar getiren Trump'ın Türkiye ile ilgili son açıklamalarından birinde ''Masum bir adam olan rahip Brunson'ın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye'den kesintiye gideceğiz'' demesi dikkat çekti.

    ​Öncesinde Trump, Türkiye'nin içişleri ve adalet bakanlarına yaptırım getirmesinin ardından Türkiye'den ithal edilen alüminyum ve çelik için de gümrük vergilerini ikiye katlamıştı.

    ABD'nin İran özel temsilcisi Brian Hook
    © AFP 2018 / Andrew Caballero-Reynolds
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    WSJ'den evvel İngiliz gazetesi Financial Times bu pazarlığı aktarırken "Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, İran'ın yaptırımlarından kaçınmak için düzenlenen bir komplodaki rolü nedeniyle ABD'de mayıs ayında 32 ay hapis cezasına çarptırıldı. Devlet bankası olan Halkbank, ABD üzerinden İran petrol gelirlerine 1 milyar dolarlık para aklama suçlamasıyla karşı karşıya kaldı'' hatırlatması yapmıştı.

    Halkbank konusunda olası cezaya ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Dış (Yabancı) Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) karar veriyor.

    Etiketler:
    Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), ABD Hazine Bakanlığı, Beyaz Saray, NATO, Halkbank, Mehmet Hakan Atilla, Andrew Brunson, Donald Trump, İran, Türkiye, ABD
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