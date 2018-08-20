WSJ: Ankara'nın 'Brunson'ın özgürlüğü karşılığı Halkbank'a milyarlarca dolarlık ceza geri çekilsin' teklifini Trump reddetti

WSJ'ye konuşan Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, Ankara'dan ''Halkbank hakkındaki soruşturmayı düşürün, rahibi serbest bıralım'' teklifi geldiğini söyledi.
Buna göre teklif, 'Brunson hakkındaki terör suçlamalarının düşürülmesi karşılığı ABD Hazine Bakanlığı'nın Halkbank'a getirdiği milyarlarca dolarlık cezanının geri çekilmesi' talebini içeriyordu.
Teklifin reddedildiğini aktaran Beyaz Saray'dan üst düzey yetkili, ''Gerçek bir NATO müttefiki, zaten Brunson'ı tutuklamazdı'' dedi.
Trump yönetimi teklifi reddederek Türkiye'ye karşı yeni yaptırımların da önünü açtı.
Ucu Türkiye'ye kadar uzanan İran'a yeni yaptırımlar getiren Trump'ın Türkiye ile ilgili son açıklamalarından birinde ''Masum bir adam olan rahip Brunson'ın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye'den kesintiye gideceğiz'' demesi dikkat çekti.
Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 Ağustos 2018
Öncesinde Trump, Türkiye'nin içişleri ve adalet bakanlarına yaptırım getirmesinin ardından Türkiye'den ithal edilen alüminyum ve çelik için de gümrük vergilerini ikiye katlamıştı.
I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 Ağustos 2018
Halkbank konusunda olası cezaya ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Dış (Yabancı) Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) karar veriyor.
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