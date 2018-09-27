Trump'ın adayı Kavanaugh'a cinsel saldırı suçlaması: 'Beni tecavüz sonrası öldürmesinden korktum'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh'ı cinsel tacizle suçlayan ilk kadın olan Profesör Christine Blasey Ford, Senato Adalet Komisyonu'nda ifade veriyor. Ford, 1982 yılında Kavanaugh'ın kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söyledi ve "Belki de kazayla beni öldürebilirdi" dedi.
Palo Alto Üniversitesi'nde Psikoloji Profesörü olan Ford, Maryland'de lise öğrencisi oldukları sırada Kavanaugh 17, kendisi de 15 yaşındayken gençler arasında yapılan bir toplantıda yaşandığını iddia ettiği olayın detaylarını anlattı.
BBCTürkçe'nin aktardığına göre Kavanaugh'ın kendisine saldırdığını ve kıyafetlerini çıkartmaya çalıştığını söyleyen Ford, "Brett beni tuttu ve kıyafetlerimi çıkartmaya çalıştı. Bunda zorlandı çünkü sarhoştu ve çünkü kıyafetimin altında tek parça bir mayo giyiyordum. Bana tecavüz edeceğine inanıyordum. Yardım istemek için bağırdım. Kavanaugh eliyle ağzımı kapattı. Kavanaugh ve odadaki diğer erkeğin yataktan düşmesi sayesinde kurtulabildim" ifadelerini kullandı.
'SARHOŞLARDI, KAHKAHA ATIYORLARDI'
Ford ayrıca "yardım alamadığını, Kavanaugh ve bir arkadaşının sarhoş olduğunu ve saldırı sırasında kahkaha attıklarını" anlattı. "Saldırı nedeniyle klostrofobi ve kaygı sorunları yaşadım, üniversitede ilk yıllarım sorunlu geçti" diyen Ford, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün istediğim için burada değilim. Dehşet içindeyim. Buradayım çünkü Brett Kavanaugh ve ben lisedeyken başıma neler geldiğini anlatmanın vatandaşlık görevim olduğunu düşünüyorum."
Hakkındaki iddiaları reddeden Kavanugh'ın da Senato oturumunda Ford'un ardından ifade vermesi bekleniyor. Bazı Cumhuriyetçi Partililer ve Başkan Trump, cinsel taciz iddilaarını "karalama kampanyası" olarak nitelendiriyor. Ford ise ifadesine "Ben bağımsız bir insanım ve kimsenin piyonu değilim" diyerek başladı. İki kadın daha Kavanaugh'ı cinsel saldırıyla suçluyor. Deborah Ramirez ve Julie Swetnick adlı iki kadın da Kavanaugh'ı kendilerine 1980'li yıllarda cinsel saldırıda bulunmakla suçluyor.
Ramirez, Kavanaugh'ın, Yale Üniversitesi'ne gittikleri 1983-1984 eğitim-öğretim yılında düzenlenen bir yurt partisinde kendisine cinsel organını gösterdiğini söylüyor. Swetnick de Kavanaugh ve arkadaşlarının partilerde tecavüz etmek için kızları sarhoş etmeye çalıştıklarını, 1982'de tecavüze uğradığı bir partide Kavanaugh'ın da bulunduğunu iddia ediyor.
Suçlamalarla ilgili olarak Amerikan Fox News kanalına konuşan Kavanaugh, "Onurumu ve hayat boyu kadın haklarını koruduğum gerçeğini savunabileceğim, adil bir süreç beklentisindeyim. Buna, 14 yaşında iken beni tanımış olan bir kadının iddiaları ile başlayacağım" demişti. Suçlamaların odağındaki 53 yaşındaki yargıç, yaşananları Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterilmesine bağlayarak, "Son dakikada yapılan karakter suikasti başarılı olamayacak" diye konuşmuştu.
ABD'de tartışmalı yasalar konusunda son sözü 9 üyeli Yüksek Mahkeme söylüyor.
Bu nedenle mahkeme üyelerine büyük önem veriliyor.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)