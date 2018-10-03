Pensilvanya polisinden 'FETÖ kampı' açıklaması: Şüpheli yakalanamadı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan FETÖ kampında meydana geldiği iddia edilen bir olayı araştıran polis, olay yeri soruşturmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Pensilvanya Eyalet Polisi Lehighton bölgesi tarafından yapılan 'kamuyu bilgilendirme' raporunda, olay mahallinde görüldüğü rapor edilen şüphelinin yakalanamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Belirtilen tarih ve saatte polisler, bir silahın ateşlendiği ihbarı üzerine belirtilen adrese intikal etti. Güvenlik görevlisi, (kampın) güvenlik girişinin dışında izinsiz bir kişinin olduğu yöne doğru ateş etmiş. Tanımlanamayan kişi olay yerinden kaçmış. Polis memurları bölgedeki aramalarını tamamladılar ve tanımlanamayan kişiyi bulamadılar. Soruşturma sürüyor" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu şüphelinin tamamen siyah giyinmiş beyaz bir erkek olduğu belirtilen raporda, şüphelinin silahlı olduğuna yönelik bir ifade ise yer almadı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan FETÖ kampında sabah saatlerinde meydana geldiği bildirilen bir olayı araştırmak üzere kampın etrafını polisin sardığı belirtilmişti.