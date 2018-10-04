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17:34 04 Ekim 2018
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    ABD Adalet Bakanlığı

    ABD, 7 Rus istihbarat üyesini OPCW ve WADA'yı hacklemekle suçladı

    © Wikipedia /
    ABD
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    ABD Adalet Bakanlığı, 7 Rus istihbarat üyesine Kimsayal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'na (WADA) siber saldırı düzenleme suçlaması yöneltti.

    ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 7 Rus istihbarat üyesi, yürüttükleri iddia edilen siber faaliyetler kapsamında OPCW, Ukrayna'ya elektrik tedarik eden Pensilvanya nükleer enerji şirketi (Westinghouse), 200'den fazla atlet ve sporcu ile WADA'yı hedef aldı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © Sputnik /
    Rusya: ABD’deki seçimlere müdahale edemezdik ve etmedik
    AJANLARDAN 3'ÜNÜN 2016'DA ABD'DE GERÇEKLEŞEN BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

    Rusya'nın İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızına karşı kullanıldığı öne sürülen (Noviçok) maddeyi analiz eden İsviçre merkezli bir laboratuvara da siber saldırı düzenlediğini iddia eden bakanlık, ajanlardan 3'üne daha önce 2016 başkanlık seçimlerine müdahale etme suçlaması yöneltildiğini belirtti.

    'ABD, AJANLARIN RUSYA'DA OLDUĞUNA İNANIYOR'

    Bakanlık, Washington yönetiminin suçlama yöneltilen Rus ajanları Pittsburgh'daki cezaevine koymak istediğini de aktararak, "Ancak ABD, onların Rusya'da olduğuna inanıyor" diye ekledi.

    ABD Adalet Bakanlığı
    © Flickr/ Dallas County District Attorney's Office
    ABD, 12 Rus istihbarat üyesini başkanlık seçimlerine müdahaleyle suçladı
    RUS İSTİHBARATÇILARA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR ARASINDA DOLANDIRICILIK, VERİ HIRSIZLIĞI VE KARA PARA AKLAMA GİBİ SUÇLARDA YER ALIYOR

    7 Rus ajanın adları Dmitry Badin, Artyom Malışev, Aleksey Minin, Aleksey Morenets, Yevgeniy Serebryakov, Oleg Sotnikov ve İvan Yermakov olarak açıklandı.

    Rus istihbaratçılara yöneltilen suçlamalar arasında dolandırıcılık, kişisel veri hırsızlığı ve kripto paralar vasıtasıyla kara para aklama olduğunu da belirten bakanlık, Rusya'nın Olimpiyat Oyunları sırasında yaşanan doping skandalının intikamını almak için siber saldırılar düzenlediğini öne sürdü.

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    Etiketler:
    ABD'den 7 Rus ajana WADA ve OPCW gibi kurumları hackledikleri gerekçesiyle suçlamada bulundu, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), ABD Adalet Bakanlığı, Eski Rus ajan Sergey Skripal, İvan Yermakov, Oleg Sotnikov, Yevgeniy Serebryakov, Aleksey Morenets, Aleksey Minin, Artyom Malışev, Dmitry Badin, Rusya, ABD
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