ABD, 7 Rus istihbarat üyesini OPCW ve WADA'yı hacklemekle suçladı

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 7 Rus istihbarat üyesi, yürüttükleri iddia edilen siber faaliyetler kapsamında OPCW, Ukrayna'ya elektrik tedarik eden Pensilvanya nükleer enerji şirketi (Westinghouse), 200'den fazla atlet ve sporcu ile WADA'yı hedef aldı.

© Sputnik / Rusya: ABD’deki seçimlere müdahale edemezdik ve etmedik

Rusya'nın İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızına karşı kullanıldığı öne sürülen (Noviçok) maddeyi analiz eden İsviçre merkezli bir laboratuvara da siber saldırı düzenlediğini iddia eden bakanlık, ajanlardan 3'üne daha önce 2016 başkanlık seçimlerine müdahale etme suçlaması yöneltildiğini belirtti.

'ABD, AJANLARIN RUSYA'DA OLDUĞUNA İNANIYOR'

Bakanlık, Washington yönetiminin suçlama yöneltilen Rus ajanları Pittsburgh'daki cezaevine koymak istediğini de aktararak, "Ancak ABD, onların Rusya'da olduğuna inanıyor" diye ekledi.

© Flickr/ Dallas County District Attorney's Office ABD, 12 Rus istihbarat üyesini başkanlık seçimlerine müdahaleyle suçladı

7 Rus ajanın adları Dmitry Badin, Artyom Malışev, Aleksey Minin, Aleksey Morenets, Yevgeniy Serebryakov, Oleg Sotnikov ve İvan Yermakov olarak açıklandı.

Rus istihbaratçılara yöneltilen suçlamalar arasında dolandırıcılık, kişisel veri hırsızlığı ve kripto paralar vasıtasıyla kara para aklama olduğunu da belirten bakanlık, Rusya'nın Olimpiyat Oyunları sırasında yaşanan doping skandalının intikamını almak için siber saldırılar düzenlediğini öne sürdü.