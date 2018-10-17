Pompeo: Brunson yaptırımlarını yakında kaldırabiliriz

Pompeo, "Bu konuda yakında karar alacağız. Türkiye'ye yaptırımların bir kısmı doğrudan Brunson olayıyla ilgiliydi ve bu yaptırımları iptal etmek mantıklı olur" yorumunda bulundu.

ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan ABD'li rahip Andrew Brunson, geçen hafta 'suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan hapis cezası almış, yattığı süre de göz önüne alınarak serbest bırakılmıştı.

‘S-400'Ü DE GÖRÜŞTÜK'

Pompeo, Türkiye dönüşünde uçakta kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerden biri, görüşmede Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ele alınıp alınmadığını sordu.

ABD'li bakan, "Bu tür sistemlerle ilgili stratejik işbirliğimize ait konuları görüştük. Ancak bu konuda nereye ilerlediğimiz anlamda eklenecek hiçbir şey yok" yanıtını verdi.