Pentagon: Putin'in sözünü ettiği Suriye'deki ABD'li rehineler hakkında bilgimiz yok

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Robertson, IŞİD'in Suriye'nin Deyr ez Zor kentinde çok sayıda kişiyi rehin alması konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Valday Tartışma Kulübü'ndeki konuşmasında IŞİD militanlarının Suriye'de ABD ve müttefikleri tarafından kontrol edilen bölgelerdeki varlığını artırdığını belirterek ABD'li ve Avrupalılar da dahil yaklaşık 700 kişinin IŞİD tarafından rehin alındığını ifade etmişti.

Putin'in paylaştığı bilgi hakkında açıklama yapan Robertson, "Geçen hafta Deyr ez Zor yakınındaki sığınmacı kampına düzenlenen saldırıları doğruladık ancak Putin'in dile getirdiği çok sayıda rehine bulunduğunu destekleyen bir bilgiye sahip değiliz. Söz konusu rakamlara şüpheyle yaklaşıyoruz. Ayrıca bu kamptaki ABD vatandaşları hakkında da bilgimiz yok" ifadelerini kullandı.

Robertson, Putin'in 'ABD ve koalisyonun IŞİD tehdidini ortadan kaldıramadığı' tespitine de değindi.

Bu açıklamayı reddetiklerini söyleyen Robertson, "Aksine koalisyon, daha önce IŞİD'in kontrolünde bulunan toprakların yüzde 99'dan fazlasını özgürleştirdi" iddiasında bulundu.