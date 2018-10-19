Pentagon: Putin'in sözünü ettiği Suriye'deki ABD'li rehineler hakkında bilgimiz yok

Putin'in paylaştığı bilgi hakkında açıklama yapan Robertson, "Geçen hafta Deyr ez Zor yakınındaki sığınmacı kampına düzenlenen saldırıları doğruladık ancak Putin'in dile getirdiği çok sayıda rehine bulunduğunu destekleyen bir bilgiye sahip değiliz. Söz konusu rakamlara şüpheyle yaklaşıyoruz. Ayrıca bu kamptaki ABD vatandaşları hakkında da bilgimiz yok" ifadelerini kullandı.
Robertson, Putin'in 'ABD ve koalisyonun IŞİD tehdidini ortadan kaldıramadığı' tespitine de değindi.
Bu açıklamayı reddetiklerini söyleyen Robertson, "Aksine koalisyon, daha önce IŞİD'in kontrolünde bulunan toprakların yüzde 99'dan fazlasını özgürleştirdi" iddiasında bulundu.
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