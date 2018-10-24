Beyaz Saray, Obama ve Clinton'a patlayıcı cihaz gönderildi, CNN tahliye edildi

ABD'nin görevdeki ve eski başkanlarını bomba gönderme girişimi saptandı. Beyaz Saray, Obama ve Clinton'a gönderilen patlayıcı cihazlar ele geçirildi. CNN de New York'taki ofislerinin şüpheli paket nedeniyle boşaltıldığını duyurdu.

ABD başkanları ile ailelerinin korunmasından sorumlu Gizli Servis, eski ABD Başkanı Barack Obama ve yine eski başkanlardan Bill Clinton'ın eşi, 2016 başkanlık seçiminin Demokrat Partili adayı olan Hillary Clinton'a gönderilen şüpheli paketlerin federal yetkililer tarafından soruşturulduğunu duyurdu.

New York Times gazetesi, Hillary Clinton'ın New York'un banliyösündeki evine gönderilenin, finans spekülatörü Geoerge Soros'un evinde pazartesi günü bulunan patlayıcı cihazın bir benzeri olduğunu kaydetti.

FBI, 'Clinton'ın evinin yakınında bulunan şüpheli paketle ilgili soruşturma açtığını' belirtti.

Gizli Servis'ten de eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Washington'daki konutuna gönderilen şüpheli paketin 'potansiyel patlayıcı cihaz' diye tanımlandığı açıklaması geldi.

CNN, Beyaz Saray'ı hedef alan bir şüpheli paketin de yakalandığını iddia etti.

Beyaz Saray, 'Obama, Clinton ve diğerlerine saldırı girişimlerini kınadığını' duyurdu.

'Terörize etmeye yönelik böylesi eylemlerin alçaklık olduğu' ifade edilen Beyaz Saray açıklamasında, bu girişimlerin sorumlularına yasaların tüm imkanları kullanılarak hesap sorulacağı vurgulandı.

Çok geçmeden, CNN, New York'taki ofislerinin şüpheli paket nedeniyle boşaltıldığını duyurdu.